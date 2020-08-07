Banda 522 e Brenda Mozer farão apresentação on-line na terça-feira (11)

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Lives Musicais
Chico Mendes
Cecitonio Coelho- Solidária
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook.Tocando Ivan Lins. Arrecadando doações para o projeto O Bem que Contagia.
Palco Birita Brasil- Banda 522 e Brenda Mozer
A partir das 20h, no canal no YouTube Birita Brasil.
Teresa Cristina
Multicultural
Mostra On-line de Arte e Cultura de Vitória
Às 10h, vídeos de diversas apresentações dos alunos do Circuito Cultural do Museu Capixaba do Negro (Mucane) e da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), serão disponibilizadas no canal no YouTube da Prefeitura de Vitória. As produções culturais foram produzidas durante disciplinas, oficinas e cursos do primeiro semestre. Confira os vídeos que serão postados na terça-feira:
Apresentação de Dança
Biblioteca de Dança
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Jorge Alencar e Neto Machado.
Teatro
Uma História de Amor ou um Rato Astronauta? (Livre)
Às 20h, no aplicativo Zoom. Para ter acesso ao link entre na página no Sympla do evento para garantir seu ingresso gratuito e receber o acesso por e-mail. Ingressos limitados, 100 participantes por sessão.
Uma Cena de Amor Para Francis Bacon (16 anos)
Às 20h, através do Zoom, com acesso via Sympla Streaming. Os ingressos são através de contribuições conscientes, podendo ser: Gratuita; R$ 33 (normal); R$ 17,50 (meia); R$ 12,50 (preço popular); R$ 50 (contribuição tipo 1); R$ 80 (contribuição tipo 2); R$ 100 (contribuição tipo 3). Vendas: No site Sympla.
Terça em Cena - Reprise
Às 21h, através do Zoom, com acesso via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 15. Venda: No site Sympla.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema On-line
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma: