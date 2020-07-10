Agenda

O sábado (18/07) contará com apresentações live de Nando Reis e Bhaskar

A programação do dia também terá pocket show de Felipe Araújo e Durval Lelys

Publicado em 

10 jul 2020 às 18:50

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 18:50

Nando Reis em sua live, descalço e na sala de casa
Nando Reis fará apresentação no Festival  Wehoo Digital Mood no sábado (18) Crédito: Reprodução Instagram Nando Reis

Lives Musicais 

Felipe Araújo e Ferrugem

Durval Lelys

Wehoo Digital Mood: Nando Reis e Bhaskar

Cecitonio Coelho

Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Beth Carvalho.  

Evidence Live Sunset- Solidária

Às 17h, no canal no YouTube da banda. A apresentação estará arrecadando fundos para o Asilo de Vitória. 

Edi Rock

Banda Casaca na "Live Turismo Solidário"

Elton John- Gravado

Às 13h, no canal no YouTube do cantor. Transmissão do show na Arena di Venora, Itália, em 1989. 

Festival PUMM! Por Um Mundo Melhor

A partir das 20h, no canal no YouTube Muba TV Cultura. Com atrações Argentinas, Chilenas, Peruanas, Uruguaias e Brasileiras. No país, os representantes são: Jorge Vercillo, Roberta Campos, Chimarruts, Helena Badari, João Ferreira e Vinícius Vianna.  

Dennis DJ

Às 15h, no canal no YouTube do DJ. A transmissão "Dennis das Antigas" será feita do Cristo redentor, no Rio de Janeiro. 

Francisco El Hombre e Plutão Já Foi Planeta

As duas bandas irão se apresentar no festival "Se Liga!". Plutão Já Foi Planeta às 15h, em seu canal no YouTube. Francisco El Hombre às 16h30, no seu próprio canal. Ao fazer doações antecipadas é possível participar de bate-papo com as bandas no pós show, o valor de R$ 24 deve ser pago através do site Sympla

Alcione

Às 18h, no canal no YouTube da cantora. No repertório Jazz e Blues, com a participação de Karinah. 

Gabriel o Pensador

Elba Ramalho

Henrique e Manoel

Toro Live

Às 21h, no Zoom. A sala será aberta às 20h30. Com os DJs Gui and Me (MG) ; Kawz (MG); e Brunelli (ES). 

Macucos

Às 14h, no canal no YouTube da banda. A apresentação é em comemoração aos 20 anos do grupo. 

Teatro Online 

Pandas Ou Era Uma Vez em Frankfourt

Às 20h, no Zoom. A peça é uma adaptação do texto teatral, “A História dos ursos pandas (contada por um saxofonista que tem uma namorada em Frankfurt)”, do dramaturgo romeno, Matei Visniec. Com os atores  Mauro Schames e Nicole Cordery. Ingressos: R$ 20, a venda no site Sympla

Homem de Lata

Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 (normal); R$ 30 (duplo); R$ 50 (família); R$ 10 (promocional), a venda no site Sympla.

Ata-me as mãos aos pés da cela

Às 19h, no canal no YouTube Banquete Cultural. Com os atores Rose Abdallah (como Medeia); Beth Grandi (como Delegada); e Elton Lellis (como Jasão e Pai). Dramaturgia e direção de Jean Mendonça. 

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos títulos que estão disponíveis na plataforma:

Tópicos Relacionados

