O sábado (18/07) contará com apresentações live de Nando Reis e Bhaskar

Lives Musicais
Felipe Araújo e Ferrugem
Às 15h, no canal no YouTube do cantor Felipe Araújo e no do Ferrugem.
Durval Lelys
Às 16h, no canal no YouTube do cantor.
Wehoo Digital Mood: Nando Reis e Bhaskar
Às 19h, no canal no YouTube do festival.
Cecitonio Coelho
Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Beth Carvalho.
Evidence Live Sunset- Solidária
Às 17h, no canal no YouTube da banda. A apresentação estará arrecadando fundos para o Asilo de Vitória.
Edi Rock
Às 21h, no canal no YouTube "Encontro das Tribos" e em seu canal oficial.
Banda Casaca na "Live Turismo Solidário"
Às 16h30, no canal no YouTube do Sindegtur ESTurismo.
Elton John- Gravado
Às 13h, no canal no YouTube do cantor. Transmissão do show na Arena di Venora, Itália, em 1989.
Festival PUMM! Por Um Mundo Melhor
A partir das 20h, no canal no YouTube Muba TV Cultura. Com atrações Argentinas, Chilenas, Peruanas, Uruguaias e Brasileiras. No país, os representantes são: Jorge Vercillo, Roberta Campos, Chimarruts, Helena Badari, João Ferreira e Vinícius Vianna.
Dennis DJ
Às 15h, no canal no YouTube do DJ. A transmissão "Dennis das Antigas" será feita do Cristo redentor, no Rio de Janeiro.
Francisco El Hombre e Plutão Já Foi Planeta
As duas bandas irão se apresentar no festival "Se Liga!". Plutão Já Foi Planeta às 15h, em seu canal no YouTube. Francisco El Hombre às 16h30, no seu próprio canal. Ao fazer doações antecipadas é possível participar de bate-papo com as bandas no pós show, o valor de R$ 24 deve ser pago através do site Sympla.
Alcione
Às 18h, no canal no YouTube da cantora. No repertório Jazz e Blues, com a participação de Karinah.
Gabriel o Pensador
Às 22h, no canal no YouTube do músico.
Elba Ramalho
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Henrique e Manoel
Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
Toro Live
Às 21h, no Zoom. A sala será aberta às 20h30. Com os DJs Gui and Me (MG) ; Kawz (MG); e Brunelli (ES).
Macucos
Às 14h, no canal no YouTube da banda. A apresentação é em comemoração aos 20 anos do grupo.
Teatro Online
Pandas Ou Era Uma Vez em Frankfourt
Às 20h, no Zoom. A peça é uma adaptação do texto teatral, “A História dos ursos pandas (contada por um saxofonista que tem uma namorada em Frankfurt)”, do dramaturgo romeno, Matei Visniec. Com os atores Mauro Schames e Nicole Cordery. Ingressos: R$ 20, a venda no site Sympla.
Homem de Lata
Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 (normal); R$ 30 (duplo); R$ 50 (família); R$ 10 (promocional), a venda no site Sympla.
Ata-me as mãos aos pés da cela
Às 19h, no canal no YouTube Banquete Cultural. Com os atores Rose Abdallah (como Medeia); Beth Grandi (como Delegada); e Elton Lellis (como Jasão e Pai). Dramaturgia e direção de Jean Mendonça.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos títulos que estão disponíveis na plataforma: