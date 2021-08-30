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Para curtir

O domingo (05/09) contará com apresentação de Thiago Martins em Vitória

A programação cultural também terá show de Israel Novaes na capital; confira a agenda

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:13

Publicado em 

30 ago 2021 às 19:13

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR 

Thiago Martins

O cantor e ator se apresenta a partir das 16h, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). A tarde também irá contar com Pagode Retrô e Dj Leandro Netto. Ingresso: R$ 60 (meia, 2º lote); R$ 120 (inteira, 2º lote). Venda: no site Superticket. Classificação: 18 anos. 

Domingo D'Samba

Com Quinteto Preto + 1 e Alysson do Banjo. A partir das 19h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingressos: R$ 20 (pista). 

Samba Rei + Maycon Sarmento

A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto (R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória).

Hugo Beats + GSP + Diego Beats

A partir das 15h, no Tropical Sunset Club (R. Paulo Jose Luiz, 170, Patura, Guarapari). Ingresss: R$ 20 (meia / lote 1) - mulher não paga até às 17h. Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Tardezinha do Israel Novaes

A partir das 16h, no On Fire (Av. Cel. José Martins de Figueiredo, Maruípe, Vitória). Ingresso: R$ 50 (meia/pista) e R$ 70 (meia/camarote). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Miolo

Com Watzgood e Teles. A partir das 22h, no Antara Beach (R. Domingos Correia da Rocha, Perocão, Guarapari). Ingressos: R$ 90 (homem/lote 1) e R$ 60 (mulheres/lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Glauco

Mais DJ RD e Thiago Crei. A partir das 16h, no Let's Guriri (R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus). Ingressos: não informado. Informações: (27) 99850-9556.

De Tardinha

Com DJs Fred Rigoni, Rafa Cisne, Kerõ, Pegnor e Bravin. A partir das 16h, no Fluente Culture Club (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Ingressos: R$ 20. 

Aniversário de Vitória - Festival Mariscada

A partir das 12h, show com Edson Mineiro e Goiano. Entrada franca. Ilha das Caieiras, Vitória. 

MÚSICA AO VIVO

Aria Bispo (voz) + Gerlin Junior (piano) + Ramon Cosvosk (percussão)

Os músicos se apresentam às 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, MPB e bossa. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Vinícius Herkenhoff Quinteto

O grupo se apresenta às 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, samba e choro. Informações: (27) 99626-3425.

Patrícia Nascimento

O cantora se apresenta a partir das 12h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).

TEATRO

A Geladeira Mágica

A peça com texto deEneidis Ribeiro e Murilo Góes terá sessão às 16h, no Palácio de Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória). Os ingressos gratuitos devem ser retirados 1 hora antes de cada apresentação na bilheteria do teatro. Capacidade do local: 50 lugares (50% da capacidade total do teatro com distanciamento social).

TEATRO ON-LINE

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita ocorre a partir desta segunda-feira (16), às 20h, até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

Descontrole Público

Espetáculo virtual com direção de Pedro Granato. Temporada: 20 de agosto a 05 de setembro, sextas e sábados às 21h e 23h; domingos às 19h e 21h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: a partir de R$ 20. Venda: no site Sympla

Helena Blavatsky, a voz do silêncio

Peça virtual com texto de Lucia Helena Galvão e interpretação de Beth Zalcman. Temporada: De 22 de agosto à 28 de setembro de 2021. Aos domingos, às 19h30, e às terças-feiras, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming.  Ingresso: a partir de R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. 

Os Pássaros

Espetáculo virtual com dramaturgia de Pedro Fagundez e direção de Tom Garcia. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: 05 à 26 de setembro, aos domingos, às 20h. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: R$ 25 (valor popular); R$ 45,45 (valorização cultural). Venda: no site Sympla.  

PARA TODA A FAMÍLIA

Jurassic Safari Experience

Experiência jurrássica lúdica, o show conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Dinossauros que agora vivem, ali, dentro de um ambiente mágico. São dezenas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação e animatronic, que irão correr pelo espaço em performances e movimentos ao redor dos carros. Temporada: 2 a 7 de setembro, quintas e sextas, às 19h e 20h30; sábados e domingos, às 11h30, 14h30, 17h30, 19h. Ingresso: entre R$120 e R$210. Venda: no site www.jurassicsafari.c. Observações: Quantidade máxima de pessoas por carro - 4 (independente da idade); Quantidade de carros – 100. Local: Estacionamento do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitóri). 

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Natureza Gigante

Exposição presencial com reprodução de insetos e seus predadores com sons e movimentos realísticos. Entre as atrações, formiga, joaninha, borboleta-azul, besouro-rinoceronte, vaga-lume, louva-a-deus, centopeia e gafanhoto. Visitação: até o dia 12 de setembro de 2021, durante o horário de Funcionamento do Boulevard Shopping (Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha). Entrada gratuita.

Correção

02/09/2021 - 12:14
No evento com Thiago Martins, anteriormente falamos que contaria com a participação de Sambadm, a informação estava errada, o grupo em questão não participará do show.

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