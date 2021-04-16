Sexta-feira (23/04) terá show live com Maiara & Maraisa, Joelma e mais

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MÚSICA
Boteco Lucas Guimarães
O show on-line contará com grandes nomes nacionais: Maiara e Maraisa; Joelma; Felipe Araújo e Zé Vaqueiro já tem presença marcada. A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube de Carlinhos Maia. Na apresentação, estará o influencer Lucas Guimarães.
Festival Mucho
O festival musical ocorre completamente on-line, de 21 a 25 de abril. Com transmissões em seu canal no YouTube, o evento conta com mesas e shows virtuais. Confira a programação do dia:
Yzalú
A cantora se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal do YouTube Sesc São Paulo.
Wilson Dias, Wallace Gomes e Pedro Gomes
Os músicos se apresentam às 20h, no canal do YouTube da Favo Cultural, integrando a programação do Festival Tradições.
6ª Semana da Canção Brasileira On-line
O evento com shows, bate-papos e oficinas virtuais teve início no dia 19 e segue até o dia 25 de abril. O projeto conta com a apresentação da cantora Céu, na sexta-feira (23). A transmissão ocorre às 20h, no canal no YouTube do projeto.
Mostra Instrumental Paulista
O evento virtual conta com shows e bate-papos on-line, com transmissões no canal no YouTube da iniciativa. Ao todo, 14 artistas da cena instrumental paulista passam pela mostra, que teve início no dia 20 de abril e segue até o dia 25 do mesmo mês. Confira a programação do dia:
Campos Jazz Fest
O festival chega em sua terceira edição, agora completamente on-line, tendo início nessa sexta-feira (23). No primeiro dia o evento conta com shows live a partir das 20h. As atrações são a banda Orleans Street Jazz Band com Izzy Gordom; e Banda Black Rio. A transmissão ocorre no canal no YouTube do festival.
MULTICULTURAL
Tenda Lab: Mostra de Criatividade, Sustentabilidade e Formação Cultural
O evento inteiramente on-line visa estimular e aquecer a produção cultural nas cidades através de diversas linguagens artísticas. Com essa proposta ele tem início essa sexta (23) e segue até dia 25 de abril. Suas transmissões ocorrem no canal do YouTube do FCV. Para saber mais sobre o evento acompanhe a matéria completa clicando aqui. Confira a programação do dia:
TEATRO
As Mariposas
O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.
Pink Star
Espetáculo de comédia digital adaptado do original de 2017, com direção de Rodolfo García Vázquez. Sua temporada vai de 2 a 26 de abril, sextas e sábados, às 23h; domingos e segundas, às 21h. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla.
Aviso Prévio
O espetáculo exibido virtualmente conta com direção e Clara Carvalho, além de atuação de Fernanda Couto e Kiko Vianello. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação indicativa: 12 anos. Temporada: 16 a 25 de março, sempre às 20h.
Frida Kahlo - Viva La Vida
Apresentação virtual solo com Christiane Tricerri e texto do mexicano Humberto Robles. Sua transmissão ocorre às 19h e às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Temporada: 22, 23 e 24 de abril, às 19h e 20h30. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.
Em Casa a Gente Conversa
Espetáculo virtual protagonizado pelo atores Juliana Knust e Cássio Reis, com direção de Fernando Philbert e texto de Fernando Duarte e Tatá Lopes. Temporada: 22, 23 de abril, às 21h; 24 e 25 de abril, às 18h e às 21h30. O espetáculo é gratuito, com reserva de ingressos no site Sympla. As transmissões ainda não tem local definido pela organização. Classificação indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos.
Em Busca de Judith
Espetáculo virtual idealizado por Jéssica e Pedro Sá Moraes. A apresentação de teatro canção ocorre às 20h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Com ingressos gratuitos, as reservas podem ser feitas no site Sympla. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Alteridade
Espetáculo digital com direção de Gabriel Miziara e texto de Maria Giulia Pinheiro. Temporada: 16 a 25 de abril; sextas e sábados, às 20h; domingos, às 18h. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Duração: 35 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
John e Eu
Espetáculo on-line com texto e atuação de Nicolas Trevijano. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
O Grande Inquisidor
Espetáculo virtual com atuação de Celso Grateschi e direção de Francisco C. Martins. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
Uma Peça para Salvar o Mundo
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 23 de abril a 17 de maio; sexta, sábados e segundas, às 21h; domingos, às 16h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
INFANTIL
O Rato Platinado
Espetáculo virtual com direção de Jhoao Júnnior e atuação de Lucas Valadares. Temporada: 23 a 28 de abril, às 16h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: livre.
O Fantástico Mistério de Feiurinha
O musical digital é uma realização da Impulso Cia Teatral. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.