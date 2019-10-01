Musical sobre Madame Satã em Vitória na quinta (07/11)

Madame Satã Um Musical Brasileiro. Crédito: Ândrea Possamai

O espetáculo musical do Grupo dos Dez de Belo Horizonte dirigido pelo consagrado João das Neves (in memoriam) e por Rodrigo Jerônimo, "Madame Satã - Um Musical Brasileiro", traz trilha sonora inédita e executada ao vivo por um elenco versátil composto por quinze artistas mineiros e paulistas, tem direção musical de Bia Nogueira, que conduziu um processo de experimentações sonoras e improvisações de melodias, que resultou na construção de uma trilha sonora inédita, criada pelos atores do espetáculo.

João Francisco dos Santos, foi um dos 18 filhos de uma família pobre. Trocado por uma égua, tornou-se, a duras penas, uma figura mitológica da Lapa carioca, sendo preto, pobre e homossexual, tudo isso no início do século XX. Analfabeto de pai e mãe, o artista é símbolo da incorporação de elementos da cultura ocidental europeia à malandragem carioca, com claras referências às manifestações africanas.

Madame Satã se vale da biografia de um dos mais peculiares personagens brasileiros para refletir sobre questões que atravessaram seu tempo, mas que, infelizmente, perduram até hoje, como racismo, homofobia e machismo. É também um retrato sobre a boemia carioca que, em meados do século XX, via o nascimento do samba e sua perpetuação como um ritmo genuinamente brasileiro.

"Madame Satã - Um Musical Brasileiro"

Este vídeo pode te interessar

Quando?

Dia 7 de novembro de 2019, quinta, às 21h.

Onde?

Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Quanto?

Mezanino: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Setor B: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Setor A: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Ingressos à venda no site .

Informações:

(27) 98831-0140 e (27) 3055-3033

A Gazeta integra o Saiba mais