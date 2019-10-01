DOM
01
SEG
02
TER
03
QUA
04
QUI
05
SEX
06
SÁB
07
DOM
08
SEG
09
TER
10
QUA
11
QUI
12
SEX
13
SÁB
14
DOM
15
SEG
16
TER
17
QUA
18
QUI
19
SEX
20
SÁB
21
DOM
22
SEG
23
TER
24
QUA
25
QUI
26
SEX
27
SÁB
28
DOM
29
SEG
30

Musical sobre Madame Satã em Vitória na quinta (07/11)

O espetáculo musical do Grupo dos Dez (MG) traz trilha sonora inédita e executada ao vivo

Publicado em 01/10/2019 às 12h14
Atualizado em 25/10/2019 às 17h19
Madame Satã Um Musical Brasileiro. Crédito: Ândrea Possamai
Madame Satã Um Musical Brasileiro. Crédito: Ândrea Possamai

O espetáculo musical do Grupo dos Dez de Belo Horizonte dirigido pelo consagrado João das Neves (in memoriam) e por Rodrigo Jerônimo, "Madame Satã - Um Musical Brasileiro", traz trilha sonora inédita e executada ao vivo por um elenco versátil composto por quinze artistas mineiros e paulistas, tem direção musical de Bia Nogueira, que conduziu um processo de experimentações sonoras e improvisações de melodias, que resultou na construção de uma trilha sonora inédita, criada pelos atores do espetáculo.

João Francisco dos Santos, foi um dos 18 filhos de uma família pobre. Trocado por uma égua, tornou-se, a duras penas, uma figura mitológica da Lapa carioca, sendo preto, pobre e homossexual, tudo isso no início do século XX. Analfabeto de pai e mãe, o artista é símbolo da incorporação de elementos da cultura ocidental europeia à malandragem carioca, com claras referências às manifestações africanas.

Madame Satã se vale da biografia de um dos mais peculiares personagens brasileiros para refletir sobre questões que atravessaram seu tempo, mas que, infelizmente, perduram até hoje, como racismo, homofobia e machismo. É também um retrato sobre a boemia carioca que, em meados do século XX, via o nascimento do samba e sua perpetuação como um ritmo genuinamente brasileiro.

"Madame Satã - Um Musical Brasileiro"

Quando?

Dia 7 de novembro de 2019, quinta, às 21h.

Onde?

Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Quanto?

Mezanino: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Setor B: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Setor A: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Ingressos à venda no site.

Informações:

(27) 98831-0140 e (27) 3055-3033

A Gazeta integra o

Saiba mais
UFES

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.