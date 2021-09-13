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Para curtir

Mc Maneirinho faz show na sexta-feira (17/09) em Vitória

Apresentação de Delacruz também compõe a programação cultural do dia; confira

Publicado em 

13 set 2021 às 20:27

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 20:27

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Forfunk

Mc Maneirinho; Isaque Gomes; Lukao; Tibery;  Bero; Cariello; Isaque Gomes; Gustavo o Brabo; e Jv de VV. A partir das 22h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (meia, promocional). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Delacruz

Rapper se apresenta a partir das 22h, no Arena Plate (Av. Ângelo Suzano, 1212, Centro, Sooretama). Ingresso: R$ 30 (meia, lote 1, pista); R$ 60 (meia, lote 1, pista). Classificação 18 anos. Venda: no site SuperTicket

Pele Morena + Samba Crioulo

A partir das 20h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: R$ 0 (até às 19h); R$ 20 (pista); R$ 40 (camarote). Informações: (27) 99897-4027. Classificação: 18 anos. 

Sué + Dbem com a Vida

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 0 (pista, até às 21h30). Informações: (27) 99756-9672. 

Nando Michel + Phill Fernandes

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista válida até 23h30). Venda: no site Pensa no Evento. Informações: (27) 98170-7651.

I Love Funk

DJ Lindão, Freelance, JV de VV, K1 de VV, Jess e Desi. A partir das 21h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: R$ 60 (geral, inteira, lote 1); R$ 30 (geral, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99806-6564.

Baile da Selva

Com Gabriel Pratti, JV de VV, Gustavo o Brabo, Japa, Dodo, Brenin, Lukão, Cacao e Grupo 40 graus. A partir das 22h30, no Let's Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: R$ 30 (geral, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 99935-8468. 

Samba A3 + Farra 2 + LC do TB

A partir das 22h, no Let's Guriri (R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus). Ingresso: não informado. Reservas e nome na lista: (27) 99850-9556. 

Léo Lima + Dj Jonas Braum

A partir das 23h, no On Pub (Rod. Luiz Theodoro Musso, 793, De Carli, Aracruz). Ingresso: R$ 22, 50 (pista, inteira, promocional). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

To Voando Alto

Com MC Poze do Rodo, Simplicidade do Samba, Carla Roberta, Peixe do vale do Sol e outros. A partir das 22h, no El Tequileiro (Br 482, Graminha, Guaçuí). Ingresso: R$ 80 (geral, inteira, lote 1); R$ 500 (open bar, inteira). Venda: no site SuperTicket

Costa Gold

Mais Bero, VK Mac, Japa e Isaque Gomes. A partir das 21h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 80 (geral, inteira, lote 1); R$ 40 (geral, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99791-5623. Classificação: 18 anos. 

Sexta Hard Rock - Motor Rockers

om Hellhoute, Hot 4 Teachers e Glamm Vixx (numa formação inédita com Tarek Moussallem, Romeu Neto, Kinho Borges, Pedro Goulart e Heron Ribeiro). A partir das 19h30, no Na Vista (Rua Roseny Borges Alvarado, 71, Enseada do Sua, Vitória). Ingresso: R$ 35 (lote 1). Venda: no site Le Billet

Madness

A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Com deep house, electro pop e pop b no segunda andar e regaeton, pop BR no térreo. Noite conta com Djs Long Set, Little Paiva, Gramlik, TOnico, Bravin, Isa Faustini e Euge. Ingresso: R$ 20. Venda: no local. 

Fluente Culture Hits

A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Com Pepeu Canal Long Sets e Djs Diaxx, Holowatty e Farrah. Tocando pop, R&B, 150 BPM, machup e remix. Ingresso: R$ 40. Venda: na portaria. 

MÚSICA AO VIVO

Rodrigo Carneiro

Cantor se apresenta a partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Ciça Chadô (voz) + Gabriel Xavier (violão)

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, cancções de Rita Lee. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Back To The Past

Banda se apresenta a partir das 20h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Rômulo Tertulia & Banda

A partir das 17h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, pop rock e reggae. Informações: (27) 99973-9663.

New Indies On The Block

Banda se apresenta a partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Praia da Costa, Vila Velha). No repertório, músicas de The Strockes, The Killers, Franz Ferdinando, Weezer e outros. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99249-8543. 

Anderson Fraga

Músico se apresenta partir 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199. 

Nesse Clima + Dione & Thiago

Pagonejo, a partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). Informações: (27) 99898-1912.

Rian e Rodrigo + SDG + Dj Junior Ceará

A partir das 19h, no Bar Rerito (Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica). Informações: (27) 99810-4312.

Eugênio Goulart

A partir das 18h30, no Pimenta Carioca (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória). No repertório, blues, soul e R&B. Informações: (27) 98898-7223.

Mistura Acústica

A partir das 19h, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775 - Bloco A Lj 03 - Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066. 

Rafael Magalhães e Banda Rm

A partir das 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. No repertório, samba. Informações: (27) 3026-7868.

Jess Ferrari

A partir das 20h, no Resenha Beach Club (Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 190, São Pedro, Serra). Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99798-4093.

Luiz Marreta + Felipe Peó + Mauro Dblaze

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha). 

Joyce Mello

A partir das 18h, no Masterplace Mall (Av. Nossa Sra. da Penha, 2150 - Barro Vermelho, Vitória). No repertório, sertanejo. Informações: (27) 3019-6336.

MULTICULTURAL

Mystic Garden - Rock Sessions Pub 246

Antepenúltimo dia do evento Mystic Garden, que ocorre no estacionamento Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória) conta com shows de Duets, Saulo Simonassi Trio, a partir das 19h. Ingresso: R$ 20 (meia, lote 1); R$ 40 (inteira, lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 18 anos.

HUMOR

É Sobre Riso

Show de humor do quarteto composto por Pejota, Hebert Cruz, Rafa Oliveira e Klebson Carrera. A partir das 21h, no Vix Comedy Club (R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 20 (lote 1). Venda: no site da casa

Pagode da Ofensa

Show de humor com Eros Prado. Às 21h, no Ilha do Caranguejo (R. Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi, Vitória). 

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Impermanência

Exposição fotográfica do artista, curador e pesquisador Bruno Zorzal. A mostra traz questões como a efemeridade das imagens e a realidade da vida contemporânea, se apropriando de processos fotográficos históricos e artesanais. Visitação:  23 de junho a 17 de setembro. Segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas. Sábado e feriados, das 10 às 14 horas mediante agendamento através do telefone (27) 3132-5295. Local: Casa Porto das Artes Plásticas (Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória). Classificação Indicativa: Livre. Entrada gratuita. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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