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Gusttavo Lima irá animar o sábado (24/04) com show live

A apresentação "Cabaré 3" também contará com a participação de Leonardo, Xand Avião e Raí Saia Rodada; confira a agenda

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 19:14

Publicado em 

16 abr 2021 às 19:14

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Leonardo, Gusttavo Lima, Xand Avião e Raí Saia Rodada

A live Cabaré 3 contará com esse quarteto de cantores, ocorrendo às 20h, no canal no YouTube de Leonardo.

Festival Mucho

O festival musical ocorre completamente on-line, de 21 a 25 de abril. Com transmissões em seu canal no YouTube, o evento conta com mesas e shows virtuais. Confira a programação do dia:

6ª Semana da Canção Brasileira On-line

O evento com shows, bate-papos e oficinas virtuais teve início dia 19 e vão até 25 de abril. As transmissões ocorrem  no canal no YouTube do projeto. Confira a programação do dia:

Zé Neto e Cristiano

A dupla sertaneja se apresenta às 16h, em seu canal no YouTube. 

Conversa Ribeira

O grupo se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal do YouTube Sesc São Paulo

Mostra Instrumental Paulista

O evento virtual conta com shows e bate-papos on-line, com transmissões no canal no YouTube da iniciativa. Ao todo, 14 artistas da cena instrumental paulista passam pela mostra, que teve início no dia 20 de abril e segue até o dia 25 do mesmo mês. Confira a programação do dia:

Campos Jazz Fest

O festival chega em sua terceira edição, agora completamente on-line. Neste sábado (24) o evento conta com shows live a partir das 20h. As atrações são a banda Leo Gandeman Quarteto com Bebé Salvego; e Banda Ultra Soul. A transmissão ocorre no canal no YouTube do festival.

MULTICULTURAL

Tenda Lab: Mostra de Criatividade, Sustentabilidade e Formação Cultural

O evento inteiramente on-line visa estimular e aquecer a produção cultural nas cidades através de diversas linguagens artísticas. Com essa proposta ele teve início dia 23 e segue até dia  25 de abril. Suas transmissões ocorrem no canal do YouTube do FCV. Para saber mais sobre o evento acompanhe a matéria completa clicando aqui. Confira a programação do dia:

TEATRO

As Mariposas

O espetáculo virtual tem dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0, R$ 10. Venda: no site Sympla. Temporada: 19 de fevereiro a 25 de abril, todas as quintas, sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h.

Pink Star

Espetáculo de comédia digital adaptado do original de 2017, com direção de Rodolfo García Vázquez. Sua temporada vai de 2 a 26 de abril, sextas e sábados, às 23h; domingos e segundas, às 21h. Classificação Indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos. O ingresso gratuito pode ser reservado no site Sympla

Frida Kahlo - Viva La Vida

Apresentação virtual solo com Christiane Tricerri e texto do mexicano Humberto Robles. Sua transmissão ocorre às 19h e às 20h30, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Temporada: 22, 23 e 24 de abril, às 19h e 20h30. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.

Em Casa a Gente Conversa

Espetáculo virtual protagonizado pelo atores Juliana Knust e Cássio Reis, com direção de Fernando Philbert e texto de Fernando Duarte e Tatá Lopes. Temporada: 22, 23 de abril, às 21h; 24 e 25 de abril, às 18h e às 21h30. O espetáculo é gratuito, com reserva de ingressos no site Sympla. As transmissões ainda não tem local definido pela organização.   Classificação indicativa: 14 anos. Duração: 60 minutos. 

Te Falo com Amor e Ira

Espetáculo on-line solo com Branca Messina e direção de Fernanda Bond. Temporada: 20 de março a 25 de abril, sábados e domingos, às 19h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: de R$ 20 a R$ 500. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação indicativa: 14 anos.

Alteridade

Espetáculo digital com direção de Gabriel Miziara e texto de Maria Giulia Pinheiro. Temporada: 16 a 25 de abril; sextas e sábados, às 20h; domingos, às 18h. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Duração: 35 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.

John e Eu

Espetáculo on-line com texto e atuação de Nicolas Trevijano. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.

Uma Peça para Salvar o Mundo

Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 23 de abril a 17 de maio; sexta, sábados e segundas, às 21h; domingos, às 16h. Ingresso: R$ 0; R$ 10. Venda: no site Sympla. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessível via Sympla Streaming.

INFANTIL

O Rato Platinado

Espetáculo virtual com direção de Jhoao Júnnior e atuação de Lucas Valadares. Temporada: 23 a 28 de abril, às 16h. Sua transmissão ocorre no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 30 minutos. Classificação Indicativa: livre.

O Fantástico Mistério de Feiurinha

O musical digital é uma realização da Impulso Cia Teatral. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Venda: no site Sympla.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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