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João Felippe e Dora Morelenbaum farão live show na segunda-feira (21)

A programação também contará com o monólogo "Todos os Sonhos do Mundo", com texto e atuação de Ivam Cabral; confira a agenda

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 16:12

Publicado em 

18 set 2020 às 16:12
Os músicos João Felippe e Dora Morelenbaum
Os músicos João Felippe e Dora Morelenbaum Crédito: Divulgação/ Live "Compositoras Brasileiras"

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Compositoras Brasileiras

O músico João Felippe  e  Dora Morelenbaum tocam músicas de importantes compositoras brasileiras e também repertório autoral. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No Site Sympla.

Cecitonio Coelho

Às 21h, no perfil no Instagram Facebook do cantor. Tocando autorais com a participação de Célio Paula, maestro da Orquestra Pop & Jazz do IFES.

Teresa Cristina

Banda Landau - Live Rock + Amor

Cristina Braga e Ricardo Medeiros

Teatro

Todos os Sonhos do Mundo

Monólogo de Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$ 10. Venda: No site Sympla

Madame Blavatsky

Peça com texto de Cláudia Barral, direção de Márcio Macena e atuação de Mel Lisboa. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Literatura

Live de Lançamento "Com a Sorte da Palavra"

Às 19h, no perfil no Instagram da editora Cousa. O autor Manoel Goes irá falar sobre a sua obra de estreia na literatura. O livro reúne 44 textos do escritor, explorando a história e a cultura capixaba. Confira detalhes sobre  em matéria  da Gazeta

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