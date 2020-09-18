João Felippe e Dora Morelenbaum farão live show na segunda-feira (21)

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Lives Musicais
Compositoras Brasileiras
O músico João Felippe e Dora Morelenbaum tocam músicas de importantes compositoras brasileiras e também repertório autoral. Às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingressos: R$ 10. Venda: No Site Sympla.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no perfil no Instagram e Facebook do cantor. Tocando autorais com a participação de Célio Paula, maestro da Orquestra Pop & Jazz do IFES.
Teresa Cristina
Banda Landau - Live Rock + Amor
Cristina Braga e Ricardo Medeiros
Teatro
Todos os Sonhos do Mundo
Monólogo de Ivam Cabral. Às 21h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: Gratuito; R$ 10. Venda: No site Sympla.
Madame Blavatsky
Peça com texto de Cláudia Barral, direção de Márcio Macena e atuação de Mel Lisboa. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Literatura
Live de Lançamento "Com a Sorte da Palavra"
Às 19h, no perfil no Instagram da editora Cousa. O autor Manoel Goes irá falar sobre a sua obra de estreia na literatura. O livro reúne 44 textos do escritor, explorando a história e a cultura capixaba. Confira detalhes sobre em matéria da Gazeta.