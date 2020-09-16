Manoel Goes passeia na história capixaba em livro de estreia

O Articulista, produtor cultural, membro da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do ES, curador independente, marchand, palestrante e escritor Manoel Goes. Crédito: Thuanny Louzada

Um passeio pela cultura e história do Espírito Santo. É o que Manoel Goes, presidente licenciado do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), promete com seu livro de estreia: "Com a Sorte da Palavra". A obra reúne 44 textos publicados em revistas, jornais, antologias e sites desde 2016 pelo escritor.

Crônicas inéditas também compõem suas páginas. Sempre tive uma atração pelos relatos do cotidiano, conta Manoel, revelando que a sua relação com a cultura e as palavras se estreitou ao se envolver com a classe artística no Rio de Janeiro, onde já residiu.

Mas o foco do livro são as situações e experiências adquiridas no Espírito Santo. "Com a Sorte da Palavra" retrata o Estado em diferentes aspectos, entre eles o geográfico, o cultural e principalmente o histórico.

Em resumo, é uma viagem literária pelo tempo, que tem em destaque o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, local onde o escritor é morador. Contempla a Praia de Piratininga, local onde foi erguida a primeira defesa; o Convento da Penha; o Sítio Histórico de Santa Luzia; o Morro do Moreno, que foi o primeiro posto de observação, dali se avistava toda a bahia..., detalha.

Temas como a cultura negra, o carnaval, o teatro e o Instituto Histórico Geográfico também são abordados nos textos reunidos na obra. É uma leitura fácil e com bastante conteúdo da identidade capixaba. Contendo as minhas inquietações como brasileiro e filho desta terra. Também um livro de celebração. Procurei celebrar e homenagear a cultura capixaba, resume Goes sobre o livro.

O livro chega às prateleiras como um sucesso para a literatura local. Com lançamento previsto para a próxima segunda-feira (21), numa live no Instagram da Editora Cousa , a obra é apresentada já com uma segunda edição.

"Acabou sendo um momento muito ideal. Normalmente, no presencial, um escritor não conhecido vende 30 livros, quando é uma coisa de outro mundo são 100 exemplares. Nós fizemos uma pré-venda da primeira edição de 150 exemplares. Destes, eu autografei quase 100 livros e já esgotaram todos. Então, na segunda-feira (21), ele será lançado já em segunda edição", comemora, explicando que o atual momento de pandemia colaborou com o sucesso.

Manoel relata que esse seu tom questionador permeia a obra e que como escritor se identifica com Machado de Assis: Me vejo muito nele. Essa questão da crítica, da reflexão.

Especificamente sobre a sua escrita no livro de estreia, o autor pega emprestado da escritora Bernadette Lyra a descrição: "Simples, honesto, inteligente e bem escrito. O bem escrito fica por conta dela, conta bem-humorado, demonstrando a admiração que tem pela escritora responsável pelo prefácio do seu livro.

Para escrever você tem que ler. Nesses últimos 10 anos, eu não era um leitor ávido, fui me motivando. Mergulhei na pesquisa da nossa história, comecei também a ler os escritores capixabas, relata Goes sobre o seu processo com a escrita, dando enfase ao seu fascínio por esse estudo ao qual se dedicou.

NOVA PRODUÇÃO

Tendo iniciado nas publicações de obras agora, Manoel Goes aproveitou a inspiração para produzir um novo livro. Estou escrevendo um sobre o Parque Moscoso, onde meu pai e minha mãe se conheceram.

O autor adiantou que a obra vai explorar o passado da capital e a história de seus pais, sendo desenvolvido através de contos. Sessenta por cento vai ser história de Vitória. Os outros quarenta... Vamos dizer que vai ser uma biografia, adiantou, explicando que seus familiares tem histórias interessantes a serem exploradas.

Manoel conta que seu segundo livro deve ser lançado em 2021. Enquanto essa produção não vem, os leitores podem então ficar com os 44 textos contidos no Com a Sorte da Palavra  Textos publicados reunidos.

LIVE DE LANÇAMENTO

Quando: Dia 21 de setembro (segunda-feira)

Dia 21 de setembro (segunda-feira) Horário: Às 19h

Às 19h Onde: No perfil no Instagram da Editora Cousa (@editoracousa)