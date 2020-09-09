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Da web para os livros

Em livro, Melissa e Nicole contam bastidores do canal 'Planeta das Gêmeas'

Em entrevista ao Divirta-se, as irmãs contam detalhes do cotidiano e anunciam próxima websérie

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2020 às 11:00
Melissa e Nicole, irmãs que comandam o canal
Melissa e Nicole, irmãs que comandam o canal "Planeta das Gêmeas", no YouTube Crédito: Reprodução/Instagram
Se você é frequentador assíduo do YouTube, é difícil ainda não ter se deparado com um vídeo em que duas gêmeas (bagunceiras) aparecem na tela dizendo um bordão, que já caiu na boca do povo: "Hi, Friends!".
Ainda não se ligou? Trata-se do canal "Planeta das Gêmeas", fenômeno teen comandando pelas irmãs Melissa e Nicole. Com apenas 12 anos, elas contam com 3,5 bilhões de visualizações e mais de 13,5 milhões de inscritos na rede social.
Donas de um senso de humor inocente, as meninas estão lançando seu quarto livro, Planeta das Gêmeas - Os Segredos de Melissa e Nicole. A obra, já disponível nas livrarias, conta um pouco dos bastidores do canal e revela histórias exclusivas que acontecem no planeta divertido.
"Tem muita coisa que os fãs não sabem sobre o nosso canal", brinca, em tom de mistério, Melissa, a gêmea mais tagarela.
"No livro, revelamos o que eles sempre pediram, incluindo as piadas que contamos quando as câmeras estão desligadas e as cenas engraçadas, que deram errado, e não tivemos coragem de postar", sintetiza, logo sendo interrompida pela irmã Nicole.

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"Nem no Instagram!", detalha a gêmea mais calada (se isso pode existir), para, logo depois, ambas soltarem altas gargalhadas do outro lado do telefone.

SUCESSO

O canal, que começou em 2015, já possui mais de 600 vídeos produzidos com temas variados, abordando brincadeiras, websérie, vlogs e clipes musicais, priorizando a família e os bons exemplos. Toda produção fica a cargo de Camila, mãe das gêmeas, que se divide como empresária, produtora, roteirista, administradora e editora.
Sobre a ideia de criar o Planeta das Gêmeas, Melissa fala que a iniciativa nasceu quando elas conheceram o seriado iCarly, sucesso da Nickelodeon estrelado por Miranda Cosgrove na primeira década dos anos 2000.
A gente chegou para a nossa mãe e falou que queria fazer um show. Ela apoiou e sugeriu que fosse em um canal do YouTube. O nosso jeito brincalhão chama muito a atenção das pessoas. Temos crianças, adolescentes e até adultos que nos acompanham. Uma vez, uma senhora nos parou e disse: minha sobrinha assiste e eu passei a gostar. Muito legal, né?, questiona Melissa.
O repórter, mal-informado, jurava que a inspiração veio das também gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen, sucesso nos anos 1990. A gente conhece elas também, fala Nicole. Gostamos, é legal! Tem dois filmes muito bacanas delas: As Namoradas do Papai e Perdidas em Nova York, enumera.
Melissa e Nicole, irmãs que comandam o canal
Melissa e Nicole, irmãs que comandam o canal "Planeta das Gêmeas", no YouTube Crédito: Reprodução/Instagram
Mas com a fama, vem um questionamento: como fazer com que as meninas levem uma vida de criança normal, tipo estudar e ter uma rotina?
Camila, muito calmamente em meio à bagunça (boa) da ligação, responde: Elas levam uma vida o mais normal possível. São tranquilas, sabem que têm hora para estudar e para gravar os vídeos. Já viraram amigas de várias fãs. São bem tranquilas.
Melissa corre para palpitar sobre a pergunta. Fizemos um vídeo mostrando a nossa rotina. Temos tempo para estudar, mas a minha mãe também controla, né (risos). Pela gente, gravaríamos várias vezes por dia, confessa.

WEBSÉRIE

Nicole afirma que deseja ser cantora quando crescer. Melissa, modelo. Por agora, as duas, que soltam o gogó no portal em várias músicas (Grudadin que nem Chiclete, postado no início do ano, já teve mais de 23 milhões de acessos), preparam o lançamento da sua próxima websérie.
Vai se chamar Talento em Dobro, adianta Nicole. Estreia dia 10 de setembro. Não vamos adiantar a história. Será surpresa para os fãs, avisa, aumentando o tom de mistério, para, depois, soltar outra gargalhada contagiante no final.

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