Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Israel Novaes faz show em Vitória na sexta-feira (08/10)

Apresentação do grupo Caju Pra Baixo também compõe a programação cultural do dia; confira a agenda

Publicado em 

01 out 2021 às 21:09

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 21:09

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR 

Israel Novaes

Cantor se apesenta na Wood's (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória). Abertura da casa às 23h. Ingresso: R$ 40 (meia, lote 1); R$ 80 (inteira, lote 1). Venda: no SuperTicket. Classificação 18 anos. 

Caju Pra Baixo

Grupo se apresenta a partir das 22h, no Fazendinha Shows (Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória). Noite também terá participação de Samba Jr., Curtição, Dj Fabrini e Fabrício V. Ingresso: R$ 20 (pista, meia, lote 1); R$ 40 (camarote, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket

Juliano Couto + Dj Malini + Dj Vinny

A partir das 23h,  no On Pub (Rod. Luiz Theodoro Musso, 793, De Carli, Aracruz). Ingresso: R$ 25 (geral, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação 18 anos.

Sambadubom + Bero Costa + Gabriel Pratti + Gustavo o Brabo + Luuh

A partir das 21h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (geral, meia, lote 1); R$ 80 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99791-5623. Classificação 18 anos.

Thiago Crei

Mais Gustavo o Brabo, 2 L de Vila Velha, Japa Dj e outros. A partir das 22h, no Tropical Sunset Club (R. Paulo Jose Luiz, 170, Patura, Guarapari). Ingresso: R$ 20 (pista, meia, promocional); R$ 30 (camarote, meia, promocional). Venda: no site Sympla. Informações: (27) 99838-2259. Classificação: 18 anos. 

Dbem Com A Vida + Freelance

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 21h30. Informações: (27) 99756-9672.

Checkmate + Felipe Brava + Diego Beats + Natália Marques + Predo e Lucas + GG

A partir das 21h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99887-7576.

Jv de VV + Isaque Gomes + Novinho + Cabeça do MDG + Koreia + D'moleque + Brunin Nunes

A partir das 22h30, no Let's Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: não informado. Informações e nome na lista: (27) 99820-3554.

Party Porn

Com Djs Nanno, Rika, Temponi, Bravin,  Sophie e Bonjour . A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, funk, sexy songs. Ingresso: R$ 20. Venda: na portaria do evento.

Culture Hits

Com Djs Gramlik, Farah, João Marchiore e Carol Dahora. A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, R&B, 150 BPM, mashup & remix. Ingresso: R$ 30 (on-line); R$ 40 (na portaria). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.

Nosso Sentimento

Abertura dos portões a partir das 20h30, na Arena Fut (Jaguaré). Ingresso: R$ 30.  Informações: 997081948

Astronave (Testinha + Alan Venturini + marcus rauta)

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga válida até às 23h30). Venda: no site Pensa no evento. Classificação: 18 anos. 

Jonas Féli Show "Notícias Banguela 21"

A partir das 19h, no Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória). Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 18 (conveniados e dependentes) R$ 15(meia-entrada, comerciários e empresário). Classificação: livre. Venda: na bilheteria. 

Especial

Oktoberfest Vitória

Atrações a partir das 17h, no estacionamento do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Confira a programação:

INFANTIL

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla.

MÚSICA AO VIVO

Ricardo Brasil

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. No repertório, samba de raiz e pagode. Informações: (27) 3026-7868.

Back To The Past

A partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Junior Comper e Paulo Batera

A partir das 20h, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, rock nacional. Informações: (27) 99612-7942.

Banda Griffo

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

BlackSete

A partir das 20h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha). Couvert: R$ 20. 

Ubando

A partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Soudha

A partir das 20h, no Motor Rockers (R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória). 

Pagode e Cia + Dione & Thiago + Dj Jotaviana

A partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). No repertório, pagode e sertanejo. Informações: (27) 99898-1912.

Amanda Requião + Higor Ribeiro r João Victor do Acordeon

A partir das 20h30 no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). No repertório, forró pé de serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Rodrigo Scout & Sandro

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3. Informações: (27) 99288-4034.

Sol Pessoa e Cecitônio Coelho

A partir das 18h30, no Pimenta Carioca (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 98898-7223.

Cacá Costa

A partir das 19h, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775, Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066.

Marcus Paulo e Edu Szajnbrum

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB e bossa. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3025-1516.

Rian e rodrigo + Rabannada Dj

A partir das 19h, no Bar Rerito (Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica). Couvert: R$ 20.

Pedro & Willian

A partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199.

Joyce Mello

A partir das 18h, no Masterplace Mall (Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória). Informações: (27) 3019-6336.

Marcos Bifão

A partir das 19h, na Beer Factory (loja 4 777, Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 3014-1828.

TEATRO

"Rubem Braga - A vida em voz alta"

No Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Virginia Tamanini.  Temporada: 07, 08 e 09 de outubro, às 19h. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniados e dependentes) R$ 10 (meia-entrada, comerciários e empresário). Classificação: livre. Venda: na bilheteria.

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados