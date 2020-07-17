Fernando e Sorocaba agitarão o domingo (26) com live show

Lives Musicais
Fernando e Sorocaba
Às 16h, no canal no YouTube da dupla.
Salgadinho
Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com participação de Netinho de Paula e Renatinho, do Bokaloka.
Michel Teló
Às 14h, no canal no YouTube do cantor.
Roberta Miranda
Às 18h, no canal no YouTube da cantora. Com a apresentação Rhumores.
Mateus Aleluia
Olodum
Às 15h, no canal no YouTube Olodum TV.
Cecitonio Coelho
Às 19h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Vinícius de Moraes.
Festival Juntos Pela Vila Gilda
A partir das 13h, no canal no YouTube Blog n' Roll. O projeto contará com mais de 200 artistas do Brasil e do exterior. Entre eles se destacam: Dinho Ouro Preto; O Teatro Mágico; Supla e Detonaltas. A ação visa ajudar os moradores do Dique da Vila Gilda, em Santos
Uma Live de Cinema
A partir das 14h, no canal no YouTube Sertaneiojeiro. A apresentação contará com Luiza & Maurílio; DJ Mário Pires, Diogo e Deluca; George Henrique e Rodrigo; e Vitor e Luan.
Simone
Às 18h, no canal no YouTube da cantora e Instagram.
Mulamba
Às 18h, no canal no YouTube da banda.
Teatro Online
Quem Está Aí?
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o atorThiago Lacerda.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.