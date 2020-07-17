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Agenda

Fernando e Sorocaba agitarão o domingo (26) com live show

Na programação também haverá apresentação digital do cantor Salgadinho; confira os horários

Publicado em 

17 jul 2020 às 13:16

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 13:16

Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba
Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba Crédito: Instagram/@fernando/@eduardorochafotografia

Lives Musicais 

Fernando e Sorocaba

Salgadinho

Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com participação de Netinho de Paula e Renatinho, do Bokaloka.  

Michel Teló

Roberta Miranda

Às 18h, no canal no YouTube da cantora. Com a apresentação Rhumores.

Mateus Aleluia

Olodum

Cecitonio Coelho

Às 19h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Vinícius de Moraes.  

Festival Juntos Pela Vila Gilda

A partir das 13h, no canal no YouTube Blog n' Roll. O projeto contará com mais de 200 artistas do Brasil e do exterior. Entre eles se destacam: Dinho Ouro Preto; O Teatro Mágico; Supla e Detonaltas. A ação visa ajudar os moradores do Dique da Vila Gilda, em Santos

Uma Live de Cinema

A partir das 14h, no canal no YouTube Sertaneiojeiro. A apresentação contará com  Luiza & Maurílio; DJ Mário Pires, Diogo e Deluca; George Henrique e Rodrigo; e Vitor e Luan.  

Simone

Mulamba

Teatro Online

Quem Está Aí?

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o atorThiago Lacerda. 

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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