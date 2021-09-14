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Agenda

Domingo (19/09) contará com apresentação de Sambasoul em Vitória

Além de show da banda, a programação conta música ao vivo em diferentes bares e restaurantes; confira a agenda

Publicado em 

13 set 2021 às 21:30

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 21:30

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MULTICULTURAL

Mystic Garden - Vibe Booa

O último dia do evento Mystic Garden, que ocorre no estacionamento Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória) conta com shows de Sambasoul, Mark Dias e Alan Venturini, a partir das 17h.  Ingresso: R$ 30 (meia, lote 1); R$ 60 (inteira, lote 1). Venda: no site Le Billet. Classificação Indicativa: 18 anos. 

PARA CURTIR

Vou Zuar + SambaAdm + Dj Fabrício V

A partir das 16h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (meia, geral, lote 2). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Banda Tchê Brasil

Grupo faz o fundo musical da Churracada Gaúcha que ocorre no Steffen Centro de Eventos (ROD, ES-010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra). Ingresso: R$ 100 (adulto); R$ 20 (2 a 6 anos); R$ 40 (7 a 12); Mesa redonda 10 lugares R$120; Mesa redonda 08 lugares R$80; Mesa quadrada 04 lugares R$ 5.

Unidos da Piedade

Com Wallace Braciani, Fred Rigoni e Farah. A partir das 18h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Ingresso: R$ 20. Venda: na portaria.

MÚSICA AO VIVO

Vinícius Herkenhoff Quinteto

A partir das 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, samba e choro. Informações: (27) 99626-3425.

Ciça Chadô (voz) + Gabriel Xavier (violão)

Músicos se apresentam a partir das 12h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Beat Club (rock na calçada)

A partir das 16h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Samba Crioulo + Nesse Clima + Dj André Suela

A partir das 12h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99889-1199. 

Pedro e Lucas + Bruno & Matteus + Dj Jota Vianna

Sertanejo, a partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). Informações: (27) 99898-1912.

Pele Morena + Breno e Bernardo + Dj Junior Ceará

A partir das 17h, no Bar Rerito (Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica). Informações: (27) 99810-4312.

Di Moraes

A partir das 12h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha). 

TEATRO ON-LINE

Helena Blavatsky, a voz do silêncio

Peça virtual com texto de Lucia Helena Galvão e interpretação de Beth Zalcman. Temporada: De 22 de agosto à 28 de setembro de 2021. Aos domingos, às 19h30, e às terças-feiras, às 20h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming.  Ingresso: a partir de R$ 30. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos. 

Os Pássaros

Espetáculo virtual com dramaturgia de Pedro Fagundez e direção de Tom Garcia. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: 05 à 26 de setembro, aos domingos, às 20h. Duração: 75 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: R$ 25 (valor popular); R$ 45,45 (valorização cultural). Venda: no site Sympla.  

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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