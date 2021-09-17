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Agenda

A sexta-feira (24/09) contará com show de Suel em Vitória

Apresentação de Moacyr Teixeira Neto & Quarteto de Cordas também integra a programação cultural do dia

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 19:59

Publicado em 

17 set 2021 às 19:59

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Suel

Cantor se apresenta a partir das 22h, no Fazendinha Shows (Rodovia Serafim Derenze 2925, Bairro Grande Vitória, Vitória). Ingresso: R$ 20 (meia, pista, lote 1); R$ 40 (meia, camarote, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. Note também contará com participação de Samba Jr.; Pagode & Cia; Fabrini Dj; e Fabrício V Dj. 

Moacyr Teixeira Neto & Quarteto de Cordas: From Yesterday To Penny Lane

A partir das 19h30, no Teatro Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória). No repertório, canções dos Beatles. Ingressos: 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia-entrada e comerciários) e R$ 18,00 (conveniados). Informações: (27) 3232-4750.

Vai, Vai, Malvadão

Com MC Veiga, Dj Marlon Ramos, Pagolance, Jv de VV, KN, ML do Campinho, Dj Lisboa e Dj Márcio Santos. A partir das 22h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: R$ 40 (geral, inteira, lote 1); R$ 20 (geral, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99806-6564. Classificação: 18 anos.

Chama

Com Gustavo o Brabo, Bero, Cariello, Sambadubom e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 60 (geral, inteira, promocional); R$ 30 (geral, meia, promocional). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99791-5623. Classificação: 18 anos.

Freelance + Pedala Samba

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto  (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99756-9672.

Funk-U

Com Tiago Crei, Perotz, Rafael Reis, Mark Dias, Diego Beats e Djs JV de VV, Gustavo o Brabo, Gabriel Pratti, Brenin, Koreia, Japa. A partir das 22h30, no Lets Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: R$ 60 (inteira, promocional); R$ 30 (meia, promocional). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Robson Moreira + Primeira Classe + Éder Araújo + Jv de Vv

A partir das 22h30, no Let's Guarapari (R. João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari). Ingresso: não informado. Informações e nome na lista: no WhatsApp (27)99966-8649.

Kerô Long Set+ Temponi + Peypey + Julio Chamun

A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, R&B, 150 BPM, mashup & remix. Ingresso: R$ 30 (on-line); R$ 40 (na portaria). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos.  Informações: (27) 3311-5216.

Kulza Long Set + Holowatty + Julio Abrão + Farah

A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Música: indie, mashup, pop, funk e electro. Ingreso: R4 20. Venda: na portaria do evento. 

Breno & Bernardo + Phill Fernandes

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga). Venda: no site Pensa no Evento. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 98170-7651.

Boka Loka + SDG + Virou Mania + Gabriel Pratti + Leo Pereira

A partir das 21h, no Matrix Hall (Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 25 (pista, lote 2); R$ 50 (vip, lote 2). Venda: no site Le billet. Classificação: 16 anos. 

João Fellipe e Rafael + Balada do Maicon + Dj Sheep

A partir das 23h, na Woods's (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi). Ingresso: não informado. Nome na lista: 27 99889-0278. 

ESPECIAL

2º Festival da Moqueca de Grande Goiabeiras

O evento que vai até o dia 26 de setembro conta com barracas de comidas típicas capixabas vendendo pratos a partir de R$ 8. Sua abertura será às 19h, na Rua Silvana Rosa (a rua do Galpão das Paneleiras), na região da Grande Goiabeiras. Além da culinária, o festival com entrada gratuita terá  programação cultural. Confira as atrações do dia:

TEATRO

Nesse Naipe com Caio Martins

Espetáculo de comédia que explora mágica, improviso e interpretação. A partir das 20h30, no Vix Comedy Club (R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 35 (lote 1); R$ 40,00 (lote 2), R$ 45 (lote 3).  Venda: no site vixcomedyclub.com. Classificação: 16 anos. 

MÚSICA AO VIVO

Daria Obraztsova (voz) + Danil Junior (guitarra acústica)

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, jazz. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15.

Rian e Rodrigo + João Felipe e Rafael + Dj Junior Ceará

A partir das 19h, no Bar Rerito (Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.

Luciana Nunes e Banda

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. No repertório, samba. Informações: (27) 3026-7868.

Saulo Simonassi

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, clássicos do rock. Informações: (27) 3025-1516.

Fixer

Banda se apresenta a partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Sandro Castro

Músico se apresentam a partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, pop rock nacional e internacional. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663. 

The Old Brothes

Banda se apresenta a partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Praia da Costa, Vila Velha). No repertório, músicas de  Guns N' Roses, Man at Work, U2, Queen, Scorpions e outros. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99249-8543.

Renato Flor da Penha + Felipe Peó + Mauro Dblaze

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha). No repertório, forró. 

Dinho Netto

Músico se apresenta a partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199.

Grupo Curtição + Frenessy + Bruno & Matteus + Dj Pedro Schmid

A partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). No repertório, pagode e sertanejo. Informações: (27) 99898-1912.

Sol Pessoa e Cecitônio Coelho

A partir das 18h30, no Pimenta Carioca (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 98898-7223.

Cacá Costa

Músico se apresenta a partir das 19h, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775, Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066.

No Class

Banda se apresenta a partir das 20h, no Motor Rockes (R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória). No repertório, músicas de Foo Fighters, Audioslave, Red Hot, Adele, Creed e outros. 

Grupo Sem Medida

A partir das 21h30, no Bar 40 Graus (R. Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.

Edvan Jatobá e Trio

A partir das 20h, no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Christian Magioni

A partir das 20h, na Bigos Cervejaria (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99612-7942.

Tati Azevedo

A partir das 21h, no Ramos Botequim (Rod. Gov. José Henrique Sette, 17, Santana, Cariacica). Couvert: R$ 10. 

Patrícia Nascimento

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3. Informações: (27) 99288-4034.

Versão Pirada

A partir das 19h30, no Rota Beer (R. Itacibá, 38B, Praia de Itaparica, Vila Velha). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99615-2214.

D'Moleque + Raianne + Robinho Dj + Rayanne Santana

A partir das 19h, no Boteco do Junior (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha). Couvert: R$ 10 (até às 21h). Informações: (27) 99696-9952.

MÚSICA ON-LINE

Orquestra de Ouro Preto

Concerto em homenagem à banda Nirvana. A partir das 20h30, no canal no YouTube da orquestra

Raça Negra e Convidados

Grupo se apresenta ao lado de Jorge aragão, Marvilha e Edmar Thobias. A partir das 20h, no canal no YouTube do Teatro Bradesca

Heliópolis Apresenta: Baile do Simonal

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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