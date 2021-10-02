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Agenda

Domingo (10/10) terá apresentação de Pixote em Vitória

Nosso Sentimento e Israel Novaes também fazem show no dia; confira a programação

Publicado em 

01 out 2021 às 21:13

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 21:13

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR 

Pixote (SP)

Grupo se apresenta a partir das 17h, no Ilha Shows (Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (pista, meia, lote 1); R$ 60 (camarote, meia, lote 1). Venda: no site SuperTicket

SambAdm

A partir das 18h, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 30 (lista amiga válida até às 19h30). Venda: no site Pensa no evento. Classificação: 18 anos.

Leq Samba + Sué

A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 19h. Informações: (27) 99897-4027.

Maycon Sarmento + Samba Rei

A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 19h30. Informações: (27) 99756-9672.

Israel Novaes

A partir das 15h, na Posada Acapulco (Córrego Ingá, s/n - Zona Rural, Afonso Cláudio). Ingresso: R$ 60 (meia, lote 1, área vip); R$ 40 (meia, pista, lote 1). Venda: no site Super Ticket

Nosso Sentimento + Pagode do Quem Pode + Dj Lebarch + Dj RD

A partir das 16h, no Let's Guriri (R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99850 - 9556. 

Freelance + JV + Pagolive + Breno & Bernardo

A partir das 18h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99976-0258 e (27) 99526-3300.

Bloco Simpatia + Black do Acordeon + Grupo Roda de Samba + Léozinho

A partir das 16h, na Quadra da Novo império (Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória). Ingresso: R$ 40 (geral, pista, lote 2); R$ 60 (geral, camarote, lote 2). Venda: no site SuperTicket

Helio Bentes + Unilion + Trio Clandestino + Dj Bombril

A partir das 16h, no Correria (Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha). Ingresso: R$ 25 (lote 1); R$ 30 (lote 2). Informações: (27) 99645-7828.

MÚSICA AO VIVO

Rayanne Corrara (voz) + Luciano Ribeiro (violão) + Maressa Machado (cajon)

A partir das 12h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, MPB. Informações: (27) 98825-6714. Couvert: R$ 15. 

Vinícius Herkenhoff Trio

A partir das 13h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425. 

Samba da Lú

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Diego Lyra & Convidados

A partir das 12h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 - Barra do Jucu, Vila Velha).

Pagode da Santinha

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 - Barra do Jucu, Vila Velha).

Samba Crioulo + Léozinho + Rabannada Dj

A partir das 12h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99889-1199.

DANÇA

Una

Espetáculo com exibição virtual no canal no YouTube da Tríptica. Temporada de estreia: 02, 03, 09 e 10 de outubro, às 19h30. 

INFANTIL

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla

Sonzinho Tropicalinha – Grandes Músicos para Pequenos

Espetáculo virtual com direção de Diego Morais e roteiro de Pedro Henrique Lopes. Sua transmissão ocorre às 16h, no canal no YouTube da Fundação Arcelor Mittal e no facebook do projeto Diversão em Cena.  Músicos mineiros consagrados, como Beto Guedes, Milton Nascimento, Fernando Brant e Lô Borges, serão homenageados.

1º Festival Vila Musical

Em comemoração ao dia das crianças, o evento leva ao público som e diversão, com bandas e grupos de manifestações culturais capixabas. O evento será transmitido simultaneamente no canal do Youtube do festival e na TV Educativa ES (Canal 2), a partir das 17h. Na programação do dia estão Trio Brincariar, Folia de Reis Estrela do Mar e Ogó. 

Projeto Arte no Parque

Atrações gratuitas no Parque da Prainha de Vila velha. A partir das 10h. Confira as atrações: Primeira parte com Contação de histórias infantis pela professora Francieni Cardoso Garcia Delpupo ("Pedro Vira Porco Espinho" e "Qual é a Cor do Amor"). Segunda parte com apresentação do Circo Chayanne (malabares, monociclo, palhaço, boneca de pano e show infantil). 

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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