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Cantor Zé Geraldo fará live na quarta-feira (22); confira a agenda

A programação também contará com monólogo online do ator Darson Ribeiro, "O Homem que Queria Ser Livro"

Publicado em 

20 jul 2020 às 15:49

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 15:49

Zé Geraldo traz para Vitória o show acústico
Zé Geraldo traz para Vitória o show acústico "Canção & Prosa" Crédito: Divulgação

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Programação Online

Lives Musicais 

Zé Geraldo

Quarta de Raiz

Às 20h, no perfil no Instagram @casadebambavix 

Teresa Cristina

Jeff Rosenstock

Supla

Planta & Raiz

DMX x Snoop Dogg

Teatro Online 

O Homem que Queria Ser Livro

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos títulos que estão disponíveis na plataforma:

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