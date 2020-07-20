Cantor Zé Geraldo fará live na quarta-feira (22); confira a agenda

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Lives Musicais
Zé Geraldo
Quarta de Raiz
Às 20h, no perfil no Instagram @casadebambavix
Teresa Cristina
Jeff Rosenstock
Supla
Às 22h, no canal no YouTube do cantor.
Planta & Raiz
Às 17h, no canal no YouTube "ONErpm".
DMX x Snoop Dogg
Às 21h, no perfil no Instagram da Verzuz TV.
Teatro Online
O Homem que Queria Ser Livro
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Darson Ribeiro.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos títulos que estão disponíveis na plataforma: