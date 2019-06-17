Baladas, festas e Festival de Inverno neste sábado (22/06)

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 18:12

17 jun 2019 às 18:12
FESTIVAL
Emmerson Nogueira Crédito: Gabriel Wickbold
3º Festival de Inverno de Guaçuí
Com Black Katz, Emmerson Nogueira e Leonnes e Banda. Às 19h. Parque de Exposições de Guaçuí. Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Entrada: de R$ 100 (meia/ dia/ 3º lote) a R$ 660 (inteira/ passaporte para os 4 dias/ 3º lote). Informações: (28) 3553-0517.
28ª Festa do Imigrante Italiano
Abertura da Festa com a banda Gioco di Mora e Banda Brasitália. Às 20h. Parque de Exposições e Eventos Frei Estevão Corteletti. Santa Teresa. Entrada gratuita. Informações: (27) 3259-1844.
Sheep ENTITY_amp_ENTITYParafina Crédito: Vai Vendo Assessoria Digital/ Divulgação
Meat Bear
Com Sheep & Parafina e Like a Boss. Às 19h30. Estacionamento do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
BALADA
Chemical Surf, grupo de música eletrônica Crédito: Reprodução/Instragram @chemicalsurf
Cafe De La Musique Pedra Azul
Com Victor Kill, Fabrício Peçanha, Chemical Surf e Future Class. Às 15h. Rodovia 262, km 96, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada: de R$ 170 (meia/ dia/ 2º lote) a R$ 550 (pacote para os 3 dias).
Correria Music Bar
Arraiá do Rock 2019, show com Manos Crazy. Às 21h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (com fantasia); R$ 15 (sem fantasia). Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Bolt
2k. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Hungover. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ lista até às 23h); R$ 15 (sem nome ou após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Cai e Pira. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (100 primeiros que levarem doação de agasalho); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Viviane Miranda e Eder & Allan. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Breno ENTITY_amp_ENTITYLucas Crédito: Willian Portes
Wood’s Vitória
João Victor & Vinicius, Breno & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Liverpub Vitória
Com a banda HellRoute. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Dione & Thiago, Alan Vieira e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Trio Clandestino Crédito: Maria Eduarda Bersot
Forró de Vila Velha
Com Trio Clandestino. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.
Malacaxeta Crédito: Juliana Lisboa
Arraiá Gama e Pira
Com as bandas Bem Bolado, na Casa de Bamba, e Malacaxeta, no Grappino. Às 15h. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (nos bares).
MÚSICA AO VIVO
Raimundo Machado Trio
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Marcus Macedo
Variado. Às 12h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, 253, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.
Marcos Lima
Voz e violão. Às 20h. Spellunca Music House. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Couvert: R$ 5.
TEATRO
6º Encontro Capixaba de Estudantes de Teatro
Com “Sonata de Ouro”, da Cia. de Teatro Simbora; “A Ponte”, do grupo Arte e Vida; “Hipócrita, Eu? Jamais!”, do grupo Atos de Teatro; e “Quincas, entre o amor e o ódio”, do grupo Piores da Turma. Às 19h. Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 99660-5065.
Buffalo's Show Crédito: Fabio Martins
Buffalo’s Show
Espetáculo da Companhia Folgazões de Artes Cênicas. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
DANÇA
Lab.IC
1ª mostra de processos de pesquisa em dança. Às 16h. Casa da Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
LITERATURA
Novo Aeon: Raul Seixas no torvelinho de seu tempo
Lançamento do livro de Vitor Cei. Às 18h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

