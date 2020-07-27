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Anderson Ventura e Bárbara Greco participam de live na terça-feira (28)

A programação também contará com show online da cantora Karine Telles; confira as outras atrações

Publicado em 

27 jul 2020 às 11:16

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 11:16

O músico Anderson Ventura
O músico Anderson Ventura Crédito: Reprodução/Instagram @venturamusical

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais 

Karine Telles

Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com participação de Paulinho Grasmann.  

DNADODÔ

Às 19h30, no seu canal no YouTube. No repertório clássicos do carnaval, frevos e charchinhas. 

Carlos Papel

Às 20h, no seu canal no YouTube e no Facebook. No repertório, canções autorais.  

Palco Birita Brasil

Às 20h, no canal no YouTube Birita Brasil. A programação do projeto Palco Birita Brasil ocorrerá todas as terças-feiras, trazendo diferentes atrações. Nessa terça, as atrações são Anderson Ventura (20h) e Bárbara Greco (21h).

Cecitonio Coelho- Solidária

Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Benito de Paula.  

Apresentação de Dança Online 

Passarinho, Dança e Tela

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Clássicos do Passarinho, Celly IDD e DG Fabulloso. 

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma:

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