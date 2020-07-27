Anderson Ventura e Bárbara Greco participam de live na terça-feira (28)

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Lives Musicais
Karine Telles
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com participação de Paulinho Grasmann.
DNADODÔ
Às 19h30, no seu canal no YouTube. No repertório clássicos do carnaval, frevos e charchinhas.
Carlos Papel
Às 20h, no seu canal no YouTube e no Facebook. No repertório, canções autorais.
Palco Birita Brasil
Às 20h, no canal no YouTube Birita Brasil. A programação do projeto Palco Birita Brasil ocorrerá todas as terças-feiras, trazendo diferentes atrações. Nessa terça, as atrações são Anderson Ventura (20h) e Bárbara Greco (21h).
Cecitonio Coelho- Solidária
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Benito de Paula.
Apresentação de Dança Online
Passarinho, Dança e Tela
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Clássicos do Passarinho, Celly IDD e DG Fabulloso.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma: