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Agenda

Alemão do Forró animará o sábado (02/10) com show em Cariacica

Apresentação do grupo Bom Gosto também faz parte da programação cultural do dia

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 19:59

Publicado em 

24 set 2021 às 19:59

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Alemão do Forró

O músico se apresenta a partir das 21h, no Matrix Hall (Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica). Ingresso: R$ 50 (meia, pista, lote 3); R$ 90 (meia, vip, lote 4). Classificação: 16 anos. Venda: no site Le Billet. 

Nesse Clima + Leley + Sem Medida

A partir das 17h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado.

Bom Gosto

Mais abertura com Sué e Freelance. A partir das 17h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: R$ 50 (pista, meia, lote 4); R$ 80 (camarote, meia, lote 4). Venda: no site Le Billet. Classificação: 18 anos. 

Rafael Magalhães + Jenifer + Éder Araújo + De Si + Giselle Dario + Daniel Netto + Rafael do Pedalasamba

A partir das 21h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: não informado.

Zé Felipe & Romário + Cristian Sullivan + Dj Vinicius Fernandes

A partir das 20h, no Hangar Gastrobar (Av. BRAÚNA, 1168, Serra). Ingresso: R$ 20. Venda: no site Lets Events.

Okto

Com Djs Moreno Loss, Rafa Arcanjo, Tallysson e Isa Faustini. A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, indie pop, remixes, electro e emo. Ingresso: R$ 25. Venda: na portaria do evento.

OktoberGay

Com Djs Bonjour, Farah, Temponi, Euge e Daniel Temponi. A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, pop br, 150 bpm, tribal, love. Ingresso: R$ 30 (on-line); R$ 40 (na portaria). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos.

Em Sintonia

Com Jovem Dex, JV de VV, Japa, Diego Beats, Dodô, KM da Serra, Lukão, Cocão, AV, Jonas Braum. A partir das 22h30, no Let's Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: R$ 40 (geral, meia, lote 2). Venda: no site SuperTicket. 

Juicy Beats Duo + Juliano Couto

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga até às 23h30). Venda: no site Pensa no Evento. Classificação: 18 anos.

Victor Lou + Mochakk + Zerky + Sterium

A partir das 22h, no Fazendinha Camping (Rod. do Sol, 2231, km 19, Jucu, Vila Velha). Ingresso: R$ 70 (meia, normal, lote 3); R$ 100 (meia, backstage, lote 3). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

MC TH + Samba 027 + Zé Elias

A partir das 22h, no Let's Guriri (R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus). Ingresso: R$ 30 (lote 1, térreo); R$ 50 (lote 1, camarote). Venda: no site SuperTicket

Festival de Chorinho

A partir das 15h, na Vila das Artes (Jacaraípe, Serra). Com apresentações de Vix trio, 3 Elementos e Sensatez. Entrada gratuita. 

DANÇA

Una

Espetáculo com exibição virtual no canal no YouTube da Tríptica. Temporada de estreia: 02, 03, 09 e 10 de outubro, às 19h30. 

LITERATURA

Luz Ribeiro

A poeta Luz Ribeiro faz show inédito em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus: Um canto do quarto. A apresentação será transmitida a partir das 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados no site Sympla

TEATRO

É Sobre Riso

Apresentação do novo grupo de humor liderado por Pejota, Herbert Cruz, Rafa Oliveira e Klebson Carrera. A partir das 20h, no Vix Comedy Club (R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 20 (lote 1); R$ 25,00 (lote 2).  Venda: no site vixcomedyclub.com. Classificação: 14 anos. 

MÚSICA AO VIVO

Trio Saveiros

Músicos se apresentam a partir das 19h, no A Ôca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba, bossa e MPB. . Couvert: R$ 15.

Trius

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, rock nacional  e internacional.

Germanos + Betto Luck & Lais Duarte

A partir das 13h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória).

The Rockouter's

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, rock acústico. Couvert: R$ 7.

Soudha

Banda se apresenta a partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180, Praia da Costa, Vila Velha). No repertório, músicas de Bruno Mars, Aretha Franklin, Steve Wonder e mais. Couvert: R$ 20.

Cláudio Mathias

A partir das 19h30, no Rota Beer (R. Itacibá, 38B, Praia de Itaparica, Vila Velha). Couvert: R$ 7. No repertório, pop, rock nacional e internacional.

Luciano Santos

A partir das 12h no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Couvert: R$ 7.

Breno & Lucas + João Fellipe & Rafael

A partir das 19h, no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). No repertório, pagode e sertanejo.

Gê Santos

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3.

D'Bem com a Vida + Felipe Ribeiro +Laion Dj + Mania D'samba

A partir das 18h, no Boteco do Junior (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1302, Itaparica, Vila Velha). Couvert: R$ 10.

Santo Cais

A partir das 20h, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, rock nacional e internacional.

Richard Viana + Rabannada Dj

A partir das 19h, no Bar Rerito (Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica). Couvert: R$ 20.

Fixer + Casal Acústico + God Damn Acústico + Beat Club + Duets + Saulo Simonassi + Back To The Past + Claudio Bocca + Dona Fran

A partir das 17h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória).

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita.

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