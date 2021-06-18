Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

Alceu Valença faz show live na sexta-feira (25/06)

Luan Estilizado é outro artista que se apresenta no dia; confira a programação cultural

Publicado em 

18 jun 2021 às 18:45

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:45

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

MÚSICA

Alceu Valença

O cantor se apresenta às 20h, no canal no YouTube do Teatro Bradesco. 

Luan Estilizado

O cantor se apresenta às 20h, no canal no YouTube do artista. A live contará com a participação de Zezo Potiguar. 

Anastácia

A cantora pernambucana se apresenta às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Diego & Victor Hugo

A dupla faz show live promovido pela Litoral FM, às 20h, no portal www.agazeta.com.br/recall. A apresentação faz parte da programação do 29º Recall de Marcas

Matheus & Kauan

A dupla sertaneja traz live de São João, às 20h, em seu canal no YouTube. O show ainda contará com a participação de Raí Saia Rodada, Dorgival Dantas, Eric Land e Jonas Esticado. 

Mauricio Tizumba e Everton Coroné

Os artistas se apresentam às 21h, no canal no YouTube do Sesc Minas Gerais

São João de Todo

O show live conta com a apresentação de Mastruz Com Leite, Banda Styllus e Taty Girl. A transmissão ocorre às 18h30, no canal no YouTube Sua Música. 

Diogo Nogueira e Bicho de Pé

Os artistas se apresentam às 19h30, no canal no YouTube da escola Maple Bear Brasil. 

13º Fenaviola

O Festival Nacional de Viola tem início nesta quinta-feira (24) e segue até o sábado (26). As apresentações do dia ocorrem no canal no YouTube do evento, a partir das 20h30. A live contará com a participação de Bruno Sanches; Zebeto Corrêa e Martim César; Ademar Teixeira; Marcello Linhos; David França e Gilmar França; Tavinho Limma; Thobias Jacó; Miguel Arruda; Raffael Silva Lopes; Walter Lajes e Dorinho Chaves; Eder de Oliveira; Luís Dillah e Valéria Pisauro.

Tropical Crowd

A dupla se apresenta ao vivo, às 19h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.

Trio Saveiros

O grupo apresenta jazz ao vivo, às 18h, no A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

JR Bocca

O artista se apresenta às 19h, ao vivo, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

MULTICULTURAL 

Sexta Básica DiVersus

A live promovida pela Academia de Letras de Vila Velha ocorre às 18h, em seu canal no YouTube e Facebook. O evento virtual conta com abertura musical co Maicon 7 Cordas, além de sarau aberto, aonde será possível declamar poesias. 

Cultura em Toda Parte

O festival que vai de 25 de junho a 25 de junho reúne artistas locais em transmissões no canal no YouTube da Secult ES da IBCA, além de exibição na TVE. Confira a programação desta sexta-feira, que tem início a partir das 18h: 

TEATRO

Angustia-me

Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.

As Mariposas

Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos. 

As Filhas da Mãe

Espetáculo virtual com direção de Luiggi Francesco e texto de Ronaldo Clambroni. Sua transmissão ocorre às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 15. venda: no site Sympla. Duração: 80 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.  

Capitães da Areia

Espetáculo virtual baseado na obra de Jorge Amado e dirigido por Luccas Papp. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20 a R$ 60. Venda: no site Sympla. Temporada: 4 a 25 de junho, sextas. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 10 anos. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados