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A terça-feira (13) será agitada por show digital da cantora Gavi

As atrações infantis também irão marcar presença na programação do dia, serão histórias e espetáculos on-line; confira a agenda

Publicado em 

09 out 2020 às 17:56

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 17:56

A artista Gavi, nome artístico de Gabriela Viguini
A artista GAVI, nome artístico de Gabriela Viguini Crédito: Victoria Saiani

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Live Musical

Gavi

Às 22h30, nos perfis de Instagram @mov.cidade e @gavimusic. Mais detalhes sobre a apresentação estão em matéria completa da Gazeta. 

Hailey Knox

Às 22h, no aplicativo BeApp.

Belluco

Às 20h, no canal no YouTube do músico. Com a apresentação "Terça do Modão", cantando Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis.  

Festival Bach

A programação de início do festival de música clássica conta com apresentação da Orquestra Johann Sebastian Rio, com regência de Felipe Prazeres. A live será exibida às 19h, no canal no YouTube da Sala Cecília Meireles

Carol Panesi

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação #emcasacomsesc. 

Infantil

Festival Arte Como Respiro- Edição Cênicas/Infatil

Espetáculos para a criançada, gravados e disponibilizados a partir das 15h, no site do Itaú Cultural. Os shows gratuitos ficam no ar até o dia seguinte, no mesmo horário, totalizando 24h. Confira os espetáculos lançados no dia:

“Que História Contar?”

O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai  de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia. 

Chão de Letras

De 12 a 17 de outubro a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim disponibilizará um vídeo  de uma das contadoras do Grupo Chão de Letras a cada dia. As gravações serão disponibilizados no Instagram @grupochaodeletras, sempre às 8h da manhã. Confira a história do dia:

Cinema

Mostras Cine.Ema  e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

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