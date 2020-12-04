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A terça- feira (8) contará com solo virtual de dança

O espetáculo "Talvez Seja Isso" é da dançarina Jackeline Mourão; confira a programação para ficar por dentro de outras atrações

Publicado em 

04 dez 2020 às 17:10

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 17:10

A dançarina Jackeline Mourão
A dançarina Jackeline Mourão Crédito: Regi Borges

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Sérgio Moro

A Gazeta

Dança

Talvez Seja Isso

Espetáculo de dança virtual gratuito de Jackeline Mourão. Sua exibição ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Duração: 35 minutos. Classificação: 12 anos. Reserva de ingresso: No site Sympla. 

Música 

Bruno Elisabetsky Trio

Live show instrumental, às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Multicultural

5ª Virada Cultural de Linhares

Ocorrendo de 2 a 20 de dezembro, o evento será on-line, com suas atrações sendo exibidas ao vivo, no seu site. O evento conta com música, teatro, ópera, dança, contação de histórias e exibição de documentários. Confira a programação do dia:

Teatro

Mãe Arrependida

Espetáculo digital com dramaturgia e encenação de Karla Tenório. A transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Temporada: de 09 de novembro a 16 de dezembro de 2020 – Segundas, Terças e Quartas, às 21h. Duração: 55min. Classificação Indicativa: 16 anos. Ingresso: de R$ 30 a R$ 200. Venda: No site Sympla.

A Semente da Romã

Espetáculo digital da Companhia da Memória com texto de Luis Alberto de Abreu. Com transmissão às 21h, no canal no YouTube da Companhia. Seu elenco reúne grandes nomes: Walderez de Barros Ariela; Sérgio Mamberti Guilherme; Ondina Clais Katia; Lavínia Pannunzio Tônia; João Vasconcellos Díon; e Eduardo Estrela Augusto.

Arte

Exposição "Vix Estórias Capixabas"

Mostra em cartaz de 3 de dezembro de 2020 a 3 de março de 2021, no Museu de Arte do Espírito Santo (Avenida Jerônimo Monteiro, 557, Centro, Vitória). A exposição reúne 23 obras de artistas locais e foi elaborada a partir do trabalho dos capixabas Elpídio Malaquias(1919 - 1999) e Dionísio Del Santo (1925-1999). Sua visitação será feita através de agendamento prévio de grupos de até 10 pessoas, que devem marcar o passeio através do e-mail: [email protected]. O Museu funciona de segunda a sexta-feira: das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados: das 12h às 16h. Informações: (27) 3132-8393. Para mais detalhes da exposição, confira a matéria na íntegra

Cinema

Mostra on-line de cinema Infantil

Do dia 1 a 20 de dezembro, estarão disponíveis sete curtas-metragens brasileiros de animação de forma gratuita. Os filmes terão interpretação em libras, além de legendagem em português. Eles poderão ser assistidos no site do Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Confira os títulos:

Mostra Projeções de Cinema Brasileiro Contemporâneo

Do dia 30 de novembro a 14 de dezembro estarão disponíveis cinco filmes abordados no curso EAD Projeções – Linguagem e Processos Criativos no Cinema Brasileiro Contemporâneo. Eles poderão ser assistidos gratuitamente, no site do Itaú Cultural.  Confira os títulos:

Festival Arte como Respiro:  segunda leva de curtas-metragens

Do dia 1º ao dia 15 de dezembro, estarão sendo exibidos on-line e gratuitamente curtas selecionados para o festival. Essa é a segunda leva de trabalhos do tipo a ser disponibilizada pelo evento. Os curtas foram divididos em nove categorias (Olhares para Dentro; Janelas; Reminiscências; Corpo Político, Corpo Presente; Femininas e Plurais; Poesias Concretas; Saberes Sagrados; Universos Oníricos; e Uma Pitada de Humor) e poderão ser acessados no site do Itaú Cultural. 

XV Mostra Produção Independente da ABD Capixaba

Ocorrendo de 6 a 13 de dezembro, o evento digital sobre cinema tem suas transmissões feitas pela TV Educativa, pelo site da ABD Capixaba  e pelo canal no YouTube da Associação. Ele conta com exibição de filmes, debates com os realizadores, lançamento da Revista Milímetros n. 10, cursos e bate-papos. Confira a programação do dia:

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