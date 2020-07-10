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A sexta-feira (17/07) terá live show de Chitãozinho & Xororó

Apresentações do festival "Wehoo Digital Mood" também irão ocorrer; confira a programação

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 18:37

Publicado em 

10 jul 2020 às 18:37
Chitãozinho e Xororó
Chitãozinho e Xororó Crédito: Instagram/@chxoficial

Lives Musicais 

Baile do Carioca

DJ Morango

Às 20h30, no canal no YouTube do DJ

Wehoo Digital Mood: Xamã e Flaira Ferro

Chitãozinho e Xororó

Às 21h30, no canal no YouTube da dupla.

Cecitonio Coelho

Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Paulinho da Viola. 

Teresa Cristina

Angela Ro Ro

Hungria Hip Hop

Às 19h, em seu canal no YouTube. Com a apresentação "Sonhe Alto".

Luíza e Maurílio

Às 18h, no canal no YouTube da dupla

Jorge Aragão

Às 20h30, no canal no YouTube do cantor

Paula Toller

Tayrone

Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Raiz, Modão & Arrocha". 

Somos Muitos (Toquinho, Gabriel o Pensador, Chico Buarque e outros)

Às 20h, no canal no YouTube TV Ziriguidum e nos perfis do Facebook: Ziriguidum e Bateia. A live solidária é uma iniciativa do músico Aquiles Reis e irá ajudar músicos e profissionais da produção do Rio de Janeiro. 

Esteban Tavares

Às 20h, no site ShowlivrePlay. Ingressos: R$ 20 (normal); R$ 30 (+meet online após o show). 

Nenho

Às 20h, no canal no YouTube do músico

Mayck e Lyan

Banda 7+

Teatro Online 

Alma Despejada

Pandas Ou Era Uma Vez em Frankfourt

Às 20h, no Zoom. A peça é uma adaptação do texto teatral, “A História dos ursos pandas (contada por um saxofonista que tem uma namorada em Frankfurt)”, do dramaturgo romeno, Matei Visniec. Com os atores  Mauro Schames e Nicole Cordery. Ingressos: R$ 20, a venda no site Sympla

Teatro Musical "Canta Madonna"

Homem de Lata

Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20; R$ 30 (duplo); R$ 50 (família); R$ 10 (promocional) a venda no site Sympla.

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos títulos que estão disponíveis na plataforma:

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