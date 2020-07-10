A sexta-feira (17/07) terá live show de Chitãozinho & Xororó

Lives Musicais
Baile do Carioca
Às 20h, no canal no YouTube do DJ Brunno Menezes.
DJ Morango
Às 20h30, no canal no YouTube do DJ.
Wehoo Digital Mood: Xamã e Flaira Ferro
Às 21h, no canal no YouTube do festival.
Chitãozinho e Xororó
Às 21h30, no canal no YouTube da dupla.
Cecitonio Coelho
Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Paulinho da Viola.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Angela Ro Ro
Hungria Hip Hop
Às 19h, em seu canal no YouTube. Com a apresentação "Sonhe Alto".
Luíza e Maurílio
Às 18h, no canal no YouTube da dupla.
Jorge Aragão
Às 20h30, no canal no YouTube do cantor.
Paula Toller
Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
Tayrone
Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Raiz, Modão & Arrocha".
Somos Muitos (Toquinho, Gabriel o Pensador, Chico Buarque e outros)
Às 20h, no canal no YouTube TV Ziriguidum e nos perfis do Facebook: Ziriguidum e Bateia. A live solidária é uma iniciativa do músico Aquiles Reis e irá ajudar músicos e profissionais da produção do Rio de Janeiro.
Esteban Tavares
Às 20h, no site ShowlivrePlay. Ingressos: R$ 20 (normal); R$ 30 (+meet online após o show).
Nenho
Às 20h, no canal no YouTube do músico.
Mayck e Lyan
Às 19h, no canal no YouTube da dupla.
Banda 7+
Teatro Online
Alma Despejada
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Irene Ravache.
Pandas Ou Era Uma Vez em Frankfourt
Às 20h, no Zoom. A peça é uma adaptação do texto teatral, “A História dos ursos pandas (contada por um saxofonista que tem uma namorada em Frankfurt)”, do dramaturgo romeno, Matei Visniec. Com os atores Mauro Schames e Nicole Cordery. Ingressos: R$ 20, a venda no site Sympla.
Teatro Musical "Canta Madonna"
Às 19h30, no canal no YouTube Sessão Popular.
Homem de Lata
Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20; R$ 30 (duplo); R$ 50 (família); R$ 10 (promocional) a venda no site Sympla.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos títulos que estão disponíveis na plataforma: