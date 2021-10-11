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Para curtir

A sexta-feira (15/10) terá show de Chris Mc em Vitória

Grupo Menos é Mais também integra a programação cultural do dia; confira a agenda

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 15:51

Publicado em 

11 out 2021 às 15:51

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR

Chris Mc

Mais Gabriel Pratti, Gustavo o Brabo, Brenin, GCL, Chris Helv, Cocão, MVP, Diego Beats e Primeira Classe. A partir das 22h30, no Let's Vitória (Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Bela Vista, Vitória). Ingresso: R$ 30 (geral, meia, promocional); R$ 60 (geral, inteira, promocional). Venda: no site SuperTicket. Classificação: 18 anos. 

Pele Morena + Maycon Sarmento + Menos é Mais

A partir das 20h, no Gordinho Sambão (Av. Dário Lourenço de Souza, Mário Cypreste, Vitória). Ingresso: R$ 100 (pista, meia, lote 4); R$ 200 (pista, inteira, lote 4); R$ 200 (camarote, meia, lote 4); R$ 400 (camarote, inteira lote 4). Venda: no site Le Billet. Informações: (27) 99897-4027. Classificação: 18 anos. 

Freelance + Sué

A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto (Rua Joaquim Lirio, 823, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: não informado. Pista gratuita até às 21h30. Informações: (27) 99756-9672.

Nando & Michel + Phill Fernandes

A partir das 22h30, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 40 (lista amiga válida até às 23h30). Venda: no site Pensa no evento. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 98170-7651.

Movimenta

Com Grupo Deixa de Conversa e Djs Esquilo, Koreia, Cariello e Gustavo O Brabo. A partir das 21h,  no Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 35 (geral, inteira, lote 1). Venda: no site SuperTicket. Informações: (27) 99791-5623. Classificação 18 anos.

Embraza

Com Djs Cariello Beleite, Isaque Gomes, Koreia Gustavo o brabo e Diego beats. A partir das 22h, na Wood's (Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória). Ingresso: R$ 40 (meia, pista, lote 1); R$ 70 (meia, mezanino, lote 1). Venda: no SuperTicket. Classificação 18 anos.

Malvadão A Festa

Com Jongô, PTK, Koreia, Donzin, Cabral, Ganjaflow, Nobry e outros. A partir das 21h, no Let's Vila Velha (Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha). Ingresso: não informado. Informações: (27) 99887-7576.

Farra All Black

Com Farra Dois e Breno & Lucas. A partir das 21, no Let's Linhares (Três Barras, Linhares). Ingresso:  R$10  (de 21:00 as 23:00, após será cobrado valor vigente na bilheteria). Informações: (27)99994-7171.

Buzzina

Com Djs Karolla, Moreno Loss, Wallace, Farah e Phiandrade. A partir das 22h, na Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop BR, indie pop, 150 BPM, classic hits e mais. Ingresso: R$ 20. Venda: na portaria do evento.

Culture Hits

Com Djs Leo Monteiro, Isa Faustin, Cadu Pinheiro, PRK Linha. A partir das 22h, na Fluente (Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória). Música: pop, R&B, 150 BPM, mashup & remix. Ingresso: R$ 30 (on-line); R$ 40 (na portaria). Venda: no site Sympla. Classificação: 18 anos. Informações: (27) 3311-5216.

Leandro Tobias + Thiago Meirelles + Dj Vinícius Fernandes

A partir das 20h, no Hangar Gastrobar (Colina de Laranjeiras, Serra). Ingresso: R$ 20. Venda: no site Lets Events. 

Samba Jr. + Chopp Samba + Dj Gustavo + Nesse Clima

A partir das 22h, no Fazendinha (Rodovia Serafim Derenzi, 2250 - Grande Vitória, Vitória). Ingresso: R$ 20 (até às 23h); R$ 25 (após 23h). Informações: (27) 99944-7340. 

INFANTIL

Le Petit Cirque

Segunda a sexta, às 20h; sábado, às 18h e 20h30; domingo, às 15h30, 18h e 20h30. No estacionamento do Shopping Vila Velha (v. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha). Ingresso: A partir de R$ 25. Venda: na bilheteria do local e no site Sympla.

TEATRO

Degrade Comedy Night

Noite de humor com Ivo Macaulay, Elcio Nascimento, Juan Martins e Hebert Cruz. Às 20h, no Vix Comedy Club (Rua Sete de Setembro, 269,  Centro, Vitória). Ingresso: R$ 20 (lote 1); R$ 25 (lote 2). Venda: no site da casa. Classificação: 14 anos.

CONCERTO

Eudóxia de Barros

Recital de piano em homenagem ao dia do professor. Às 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória, Teatro Glória. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniados e dependentes) R$ 10 (meia-entrada, comerciários e empresário). Classificação: livre

MÚSICA AO VIVO

Michele Montalvão

A partir das 19h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 15. No repertório, samba de raiz e pagode. Informações: (27) 3026-7868.

Marcelo Ribeiro e Saulo Simonassi

A partir das 19h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99626-3425.

Sheila Martins e Banda

A partir das 20h, na Incrível House Brewery (R. Pernambuco, 361, Bicanga, Serra). No repertório, rock nacional e internacional. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99973-9663.

Usados e Seminovos

A partir das 21h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.

Heptasopro e convidados

A partir das 19h30, no El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). No repertório, samba e choro. Informações: (27) 3025-1516.

Índios Urbanos

A partir das 20h, na Cervejaria Bigos (R. Nordeste, 73, Glória, Vila Velha). No repertório, tributo à Legião Urbana. Informações: (27) 99612-7942.

Jonh Oliveira

A partir das 19h, na Rezzerva Choperia (Av. Central, Recanto da Sereia, Guarapari). Couvert: R$ 3. Informações: (27) 99288-4034.

Primeira Classe + PH Dias + Dj Jota Viana

no Botequim do Celim (R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha). No repertório, pagode e sertanejo. Informações: (27) 99898-1912.

Rian e Rodrigo + SDG + Dj Junior Ceará

A partir das 19h, no Bar Rerito (Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica). Couvert: R$ 20.

Eugênio Goulart

A partir das 18h30, no Pimenta Carioca (Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória). No repertório, blues & soul. Informações: (27) 98898-7223.

Felipe Peó e Trio

A partir das 20h30 no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). No repertório, forró pé de serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99312-7576.

Groove A+

A partir das 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42 , Barra do Jucu, Vila Velha). 

Vitinho

A partir das 18h, no Defume's (R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha). Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99889-1199.

Joyce Mello

A partir das 18h, no Masterplace Mall (Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória). No repertório, sertanejo.  Informações: (27) 3019-6336.

Well Ferrari

A partir das 20h, no Gigabyte Bar (Rua 15 de Novembro, 51, Parque Infantil - Campo Grande). No repertório, sertanejo. Couvert: R$ 8. 

Juicebox

A partir das 18h, na Vikings Cervejaria (R. João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 3376-5033.

Depovix

A partir das 20h, no Motor Rockers (R. Joaquim Lírio, 250, loja 06, Praia do Canto, Vitória).

Casal do Samba

A partir das 19h, no Disk Goró (Av. Profa. Francelina Carneiro Setúbal, 5, Itapoã, Vila Velha). Informações: (27) 9880-45093. 

Banda 7 +

A partir das 19h, na Cabana do Luiz (Av. Abido Saad, 2003, Jardim Atlântico, Serra). Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3252-4883.

Banda Run Over

A partir das 20h, no Jackson's Pub (R. Aquino de Araújo, 180 - Praia da Costa, Vila Velha). No repertório, rock. Informações: (27) 99249-8543.

Sheep e Parafina

A partir das 22h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). 

EXPOSIÇÕES 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

Casa da Memória

O local (Rua Luciano das Neves com Beira Mar. Área urbana. Prainha) abriga uma exposição permanente, que conta com imagens que retratam a evolução do município ao longo dos últimos 100 anos, podendo o visitante conhecer parte da história da cidade, com acervo histórico e cultural sobre a colonização do Espírito Santo. Horário de funcionamento: terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Informações: (27) 3388-4344. 

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