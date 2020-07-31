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A quinta-feira (6) terá apresentação live do Grupo Bem Bolado

O show online levará forró pé de serra para os capixabas; confira a programação

Publicado em 

31 jul 2020 às 14:21

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 14:21

Cecitonio Coelho (Violão); Saulo Santos (Percussão) , Guga Lopes (Sanfona) e Alexandre Barbatto
Cecitonio Coelho (Violão); Saulo Santos (Zabumba) , Guga Lopes (Sanfona) e Alexandre Barbatto (Baixo). Crédito: Lino Feletti

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais 

Grupo Bem Bolado

Às 21h, no canal no YouTube da Casa de Bamba. Tocando forró pé de serra estarão se apresentando: Cecitonio Coelho, Saulo Santos, Drica Soares, Guga Lopes e Alexandre Barbatto. 

Banda Whiplash

Às 20h, em seu canal no YouTube. Com a participação da banda Segregatorum. 

Rayssa Peres- Live Solidária

Luiza Lian

Fábio Pinel Convida André Prando

Às 20h, no perfil no Instagram do Pinel. Será um bate-papo musical. 

Titãs

Zé Neto & Gabriel

Gustavo Bertoni

Às 20h, no seu canal no YouTube. Será o lançamento do álbum "The Fine Line Between Loneliness and Solitude"

Felipão

Live Literária

Sarau da Barão – Uma noite Blank #emcasa

Às 19h,  no perfil no Instagram @coisasderuth. O sarau será dedicado à obra do poeta Sérgio Blank, prestando uma homenagem ao escritor. 

Teatro Online

Uma Cena de Amor Para Francis Bacon

Às 20h, por videoconferência via Sympla Streaming. Os ingressos são  através de contribuições conscientes, podendo ser: Gratuita;  R$ 33 (normal); R$ 17,50 (meia); R$ 12,50 (preço popular); R$ 50 (contribuição tipo 1); R$ 80 (contribuição tipo 2); R$ 100 (contribuição tipo 3). Vendas: No site Sympla. 

Apresentação de Dança Online

Lá, Onde a Gente Dançava Sobre os Espelhos

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. ComLu Favoreto e Cibele Forjaz. 

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online 

FestCine Pedra Azul 2020

Acesso gratuito às obras da mostra através do site www.festcinepedraazul.com.br. Confira a programação de quinta-feira:

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