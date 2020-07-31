A quinta-feira (6) terá apresentação live do Grupo Bem Bolado

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
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Lives Musicais
Grupo Bem Bolado
Às 21h, no canal no YouTube da Casa de Bamba. Tocando forró pé de serra estarão se apresentando: Cecitonio Coelho, Saulo Santos, Drica Soares, Guga Lopes e Alexandre Barbatto.
Banda Whiplash
Às 20h, em seu canal no YouTube. Com a participação da banda Segregatorum.
Rayssa Peres- Live Solidária
Às 20h30, no canal no YouTube da cantora.
Luiza Lian
Fábio Pinel Convida André Prando
Às 20h, no perfil no Instagram do Pinel. Será um bate-papo musical.
Titãs
Às 19h30, no canal no YouTube do Teatro Bradesco.
Zé Neto & Gabriel
Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
Gustavo Bertoni
Às 20h, no seu canal no YouTube. Será o lançamento do álbum "The Fine Line Between Loneliness and Solitude"
Felipão
Às 21h, em seu canal no YouTube.
Live Literária
Sarau da Barão – Uma noite Blank #emcasa
Às 19h, no perfil no Instagram @coisasderuth. O sarau será dedicado à obra do poeta Sérgio Blank, prestando uma homenagem ao escritor.
Teatro Online
Uma Cena de Amor Para Francis Bacon
Às 20h, por videoconferência via Sympla Streaming. Os ingressos são através de contribuições conscientes, podendo ser: Gratuita; R$ 33 (normal); R$ 17,50 (meia); R$ 12,50 (preço popular); R$ 50 (contribuição tipo 1); R$ 80 (contribuição tipo 2); R$ 100 (contribuição tipo 3). Vendas: No site Sympla.
Apresentação de Dança Online
Lá, Onde a Gente Dançava Sobre os Espelhos
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. ComLu Favoreto e Cibele Forjaz.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
FestCine Pedra Azul 2020
Acesso gratuito às obras da mostra através do site www.festcinepedraazul.com.br. Confira a programação de quinta-feira: