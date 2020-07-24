A quinta-feira (30) vai contar com live show de Mara Pavanelly

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Live Musical
Mara Pavanelly
Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
Léo Xocolate
Às 20h, no canal no YouTube RRD Samba.
Paulo Henrique Purcena- Live Solidária
Às 20h, em seu canal no YouTube. O evento online irá arrecadar fundos para a Apae de Caçu, Goiás.
Felipe Soares
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
Léo & Grimaldi
Claudio Nucci
Fábio Pinel Convida
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. O convidado da vez para o bate-papo musical é Fábio Portela.
Cecitonio Coelho
Às 21h, no canal no YouTube do cantor. No repertório, canções autorais.
Lolla2020
Às 19h, no canal no YouTube do Festival. Com atrações como Paul McCartney, H.E.R, Tove Lo, Toni Cornell e outros.
João Gustavo e Murilo
Às 20h, no canal no YouTube da dupla. No repertório canções de Jorge e Mateus.
Rafael Lima e Amigos
Às 19h30, no canal no YouTube do cantor. No Repertório mpb, pop e rock.
Vitão
Às 22h, no aplicativo Beapp.
Apresentação de Dança Online
Ser
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Cesar Dias .
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.