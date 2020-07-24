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A quinta-feira (30) vai contar com live show de Mara Pavanelly

A live solidária "Mara na Ilha do amor" será transmitida no YouTube; confira a programação

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 17:18

Publicado em 

24 jul 2020 às 17:18
Cantora Mara Pavanelly
Cantora Mara Pavanelly Crédito: Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Live Musical 

Mara Pavanelly

Léo Xocolate

Paulo Henrique Purcena- Live Solidária

Às 20h, em seu canal no YouTube. O evento online irá arrecadar fundos para a  Apae de Caçu, Goiás. 

Felipe Soares

Léo & Grimaldi

Claudio Nucci

Fábio Pinel Convida

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. O convidado da vez para o bate-papo musical é Fábio Portela. 

Cecitonio Coelho

Às 21h, no canal no YouTube do cantor. No repertório, canções autorais. 

Lolla2020

Às 19h, no canal no YouTube do Festival. Com atrações como Paul McCartney, H.E.R, Tove Lo, Toni Cornell e outros. 

João Gustavo e Murilo

Às 20h, no canal no YouTube da dupla. No repertório canções de Jorge e Mateus.

Rafael Lima e Amigos

Às 19h30, no canal no YouTube do cantor. No Repertório  mpb, pop e rock. 

Vitão

Às 22h, no aplicativo Beapp. 

Apresentação de Dança Online

Ser

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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