A quinta-feira (26) contará com show de Preta Roots on-line

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Cinema
Festival de Cinema de Vitória
De 24 a 29 de novembro, serão exibidos 101 filmes de maneira on-line. As sessões são gratuitas e começarão sempre às 19 horas, ficando disponíveis para serem assistidas durante 24 horas. A programação será atualizada diariamente e exibida na plataforma InnSaei.TV.
Música
BLACK DAS BLACKS
A live que contará com apresentações de Karol Conka, Anitta, Glória Groove, Os Barões da Pisadinha e outros. O evento digital irá ocorrer às 22h30, no canal no YouTube do Magazine Luiza.
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais
Live concerto às 20h30, no canal no YouTube da Orquestra. A apresentação on-line faz parte do projeto "Maratona Bethoven".
Forró de Bamba
Às 18h, a banda 1/4 de Coco irá tocar forró pé de Serra ao vivo, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.
Marcos Valle
O músico irá se apresentar via live às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live integra a programação semanal #emcasacomsesc.
Multicultural
7ª edição Festival Encontro Das Pretas
No festival, que ocorrerá entre os dias 20 e 29 de novembro, haverá shows, DJ sets, talks, exposições, conteúdos virtuais e feira afroempreendedora virtual. O evento realizado pelo Instituto DasPretas.Org é 100% on-line e gratuito, tendo a exibição de suas atrações no Youtube, Facebook, Instagram e Site. Confira a programação do dia:
Teatro
Os Vilões de Shakespeare
O monólogo digital conta com a atuação de Marcelo Cerrado e direção de Sérgio Módela. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 05, 12, 19 e 26 de novembro. Classificação: 14 anos.
Pele Negra, Máscaras Brancas
Espetáculo digital com direção de Onisajé (Fernanda Júlia) e texto de Aldri Anunciação. Sua transmissão corre às 19h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10. Venda: No site Sympla. Duração: 100 minutos. Classificação: 12 anos. Temporada: 26 a 29 de novembro, às 19h.
Circo de Bolso
Apresentação digital de comédia física com elementos circenses, o evento tem atuação de Angélica Müller e Predo Vinícius. Gratuito, o espetáculo ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Faça sua inscrição no site Sympla.
Literatura
Encontros de Interrogação 2020
De 23 a 27 de novembro, o evento digital que debate a literatura estará disponibilizando depoimentos de autores no canal no YouTube do Itaú Cultural. Os depoimentos da quinta-feira serão: Conceição Evaristo (10h); Miriam Alves (14h); Natália Borges Polesso(18h).