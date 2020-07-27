A quarta-feira (29) terá live do trio musical Tuyo; confira a agenda

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Lives Musicais
Wanda Sá
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com participação de Isabel Lobo.
Tuyo
Às 21h, no aplicativo Beapp.
Quarta de Raiz
Às 20h, no perfil no Instagram da casa de bamba. A programação musical ocorre todas as quartas. Com o músico Cecitonio Coelho.
Ana Vilela
Às 20h, no canal no YouTube da cantora.
João Gustavo e Murilo
Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
Teatro Online
Conversações: Teatros e Rituais com Aisha Brunno
Espetáculo Camile Claudel
Às 20h, no canal no YouTube Teatro Feluma. Com Ivana Andrés.
Medusa
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Caco Ciocler.
Bate-papo sobre dança
Liviane Pimenta convida Ana Botafogo
Às 20h, no perfil no Instagram @pimentadance. A conversa trará dicas de como bailarinos profissionais podem manter a forma durante o isolamento. As apresentações de Ana Botafogo no ES também serão comentadas.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma: