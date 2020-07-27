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A quarta-feira (29) terá live do trio musical Tuyo; confira a agenda

A programação também contará com a pocket show da cantora  Wanda Sá e apresentações de teatro online

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:08

Publicado em 

27 jul 2020 às 12:08
Trio Musical Tuyo
Trio Musical Tuyo Crédito: Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais 

Wanda Sá

Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com participação de Isabel Lobo.  

Tuyo

Às 21h, no aplicativo Beapp.

Quarta de Raiz

Às 20h, no perfil no Instagram da casa de bamba. A programação musical ocorre todas as quartas. Com o músico Cecitonio Coelho. 

Ana Vilela

João Gustavo e Murilo

Teatro Online 

Conversações: Teatros e Rituais com Aisha Brunno

Espetáculo Camile Claudel

Às 20h, no canal no YouTube Teatro Feluma. Com Ivana Andrés. 

Medusa

Bate-papo sobre dança 

Liviane Pimenta convida Ana Botafogo

Às 20h, no perfil no Instagram @pimentadance.  A conversa trará dicas de como bailarinos profissionais podem manter a forma durante o isolamento. As apresentações de Ana Botafogo no ES também serão comentadas. 

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma:

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