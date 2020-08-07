A quarta-feira (12) terá live show do cantor Eduardo Costa

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Lives Musicais
Áurea Martins
Quarta de Raiz
Às 20h, no perfil no Instagram da Casa de Bamba. Live musical tocando samba, contando com a presença de Cecitonio Coelho.
Teresa Cristina
Lu Carvalho
Às 20h, no canal no YouTube "Fica Amarela". Com participação de Xande de Pilares, Almirzinho Serra e Enzo Belmonte
Dave Matthews Band
Às 21h, no site da banda.
Clara X Sofia
Às 21h, no aplicativo BeApp.
Sepulquarta
Às 16h15, no canal no YouTube da banda Sepultura.
Eduardo Costa
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. No repertório, canções românticas.
Multicultural
Mostra On-line de Arte e Cultura de Vitória
Às 10h, vídeos de diversas apresentações dos alunos do Circuito Cultural do Museu Capixaba do Negro (Mucane) e da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), serão disponibilizadas no canal no YouTube da Prefeitura de Vitória. As produções culturais foram produzidas durante disciplinas, oficinas e cursos do primeiro semestre. Confira os vídeos que serão postados na quarta-feira:
Teatro Online
Uma História de Amor ou um Rato Astronauta? (Livre)
Às 20h, no aplicativo Zoom. Para ter acesso ao link entre na página no Sympla do evento para garantir seu ingresso gratuito e receber o acesso por e-mail. Ingressos limitados, 100 participantes por sessão.
Sebastião (14 anos)
Às 20h, através do Zoom, com acesso via Sympla Streaming. Ingressos: Preço à escolha do comprador; R$10; R$20; R$ 30; R$ 50; R$ 100; R$250. Venda: No site Sympla.
Caio, quando o amor não vem- Monólogo com Antonio Ranieri (12 anos)
Às 20h, através do Zoom, com acesso via Sympla Streaming. Ingressos: Preço à escolha do comprador; R$ 20; R$40; R$ 60 ; R$ 80; R$ 100. Venda: No site Sympla.
Um Porto Para Elizabeth Bishop
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Lucélia Sérgio.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma: