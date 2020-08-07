Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda

A quarta-feira (12) terá live show do cantor Eduardo Costa

A programação também contará com apresentação digital de Lu Carvalho, com participação de Xande de Pilares, Almirzinho Serra e Enzo Belmonte

Publicado em 

07 ago 2020 às 14:25

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 14:25

Eduardo Costa
Eduardo Costa Crédito: Ramon Machado

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Áurea Martins

Quarta de Raiz

Às 20h, no perfil no Instagram da Casa de Bamba. Live musical tocando samba, contando com a presença de Cecitonio Coelho. 

Teresa Cristina

Lu Carvalho

Às 20h, no canal no YouTube "Fica Amarela".  Com participação de Xande de Pilares, Almirzinho Serra e Enzo Belmonte

Dave Matthews Band

Clara X Sofia

Às 21h, no aplicativo BeApp. 

Sepulquarta

Eduardo Costa

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. No repertório, canções românticas. 

Multicultural

Mostra On-line de Arte e Cultura de Vitória

Às 10h, vídeos de diversas apresentações dos alunos do Circuito Cultural do  Museu Capixaba do Negro (Mucane) e da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), serão disponibilizadas no canal no YouTube da Prefeitura de Vitória. As produções culturais foram produzidas durante disciplinas, oficinas e cursos do primeiro semestre. Confira os vídeos que serão postados na quarta-feira:

Teatro Online 

Uma História de Amor ou um Rato Astronauta? (Livre)

Às 20h, no aplicativo Zoom. Para ter acesso ao link entre na página no Sympla do evento para garantir seu ingresso gratuito e receber o acesso por e-mail. Ingressos limitados, 100 participantes por sessão. 

Sebastião (14 anos)

Às 20h, através do Zoom, com acesso via Sympla Streaming. Ingressos: Preço à escolha do comprador; R$10; R$20; R$ 30; R$ 50; R$ 100; R$250. Venda: No site Sympla. 

Caio, quando o amor não vem- Monólogo com Antonio Ranieri (12 anos)

Às 20h, através do Zoom, com acesso via Sympla Streaming. Ingressos: Preço à escolha do comprador; R$ 20; R$40; R$ 60 ; R$ 80; R$ 100. Venda: No site Sympla.

Um Porto Para Elizabeth Bishop

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Lucélia Sérgio. 

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados