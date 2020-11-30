A dupla Matheus e Kauan agitará o sábado (5) com show live

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Música
Trupe Chá de Boldo
Show live às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A apresentação faz parte da programação semanal #emcasacomsesc e será transmitida diretamente do palco Sesc Pinheiros.
Toinho Melodia
Apresentação digital, às 19h, no perfil no Instagram @casanaturamusical. A live é parte do projeto musical “Sala de Casa”.
Matheus e Kauan (VillaMix – O Próximo Nº 1)
Apresentação digital, às 20h, no canal no YouTube VillaMix. A live irá contar com Mariana Rios comandando a apresentação.
Thiago Miranda
Live show do cantor interpretando canções de Raul Seixas e Rita Lee. Às 17h, no canal no YouTube do artista.
Live Moinho Cultural
Apresentação digital de Rap das Minhas e banda Onze 20, às 20h, no canal no YouTube da iniciativa.
Banda Baú de Salomé
Apresentação ao vivo de samba e MPb, às 17h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3026-7868.
Teatro
A Arte de Encarar o Medo
Espetáculo digital com roteiro de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. A peça é gratuita, sendo transmitida às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Nesta Data Querida
Apresentação digital, às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Com Daniela Fontan, Elisa Pinheiro, Juliana Guimarães e Vilma Mel. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação: 12 anos.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo digital baseado no livro homônimo, de Aline Bei. O espetáculo conta com a atuação de Helena Cerello. A apresentação é gratuita e será exibida às 17h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming.
Os Que Esperam A Hora da Morte
Peça digital com texto de Pedro Fagundez e atuação de Monique Almeida e Tom Garcia . Sua transmissão ocorre às 18h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. O espetáculo é gratuito. Duração: 40 minutos.
Multicultural
5ª Virada Cultural de Linhares
Ocorrendo de 2 a 20 de dezembro, o evento será on-line, com suas atrações sendo exibidas ao vivo, no seu site. O evento conta com música, teatro, ópera, dança, contação de histórias e exibição de documentários. Confira a programação do dia:
Especial
70º Encontro Nacional de Folia de Reis de Muqui
Evento on-line de 3 a 5 de dezembro, durante esse período haverá bate-papo virtual, seminário on-line, exibição de folias e muita história sobre as Folias de Reis. As transmissões irão ocorrer no Facebook e canal no YouTube do evento. Confira a programação do dia:
Arte
Exposição "Vix Estórias Capixabas"
Mostra em cartaz de 3 de dezembro de 2020 a 3 de março de 2021, no Museu de Arte do Espírito Santo (Avenida Jerônimo Monteiro, 557, Centro, Vitória). A exposição reúne 23 obras de artistas locais e foi elaborada a partir do trabalho dos capixabas Elpídio Malaquias(1919 - 1999) e Dionísio Del Santo (1925-1999). Sua visitação será feita através de agendamento prévio de grupos de até 10 pessoas, que devem marcar o passeio através do e-mail: [email protected]. O Museu funciona de segunda a sexta-feira: das 10h às 16h; sábados, domingos e feriados: das 12h às 16h. Informações: (27) 3132-8393. Para mais detalhes da exposição, confira a matéria na íntegra.
Cinema
Mostra on-line de cinema Infantil
Do dia 1 a 20 de dezembro, estarão disponíveis sete curtas-metragens brasileiros de animação de forma gratuita. Os filmes terão interpretação em libras, além de legendagem em português. Eles poderão ser assistidos no site do Itaú Cultural. www.itaucultural.org.br. Confira os títulos:
Mostra Projeções de Cinema Brasileiro Contemporâneo
Do dia 30 de novembro a 14 de dezembro estarão disponíveis cinco filmes abordados no curso EAD Projeções – Linguagem e Processos Criativos no Cinema Brasileiro Contemporâneo. Eles poderão ser assistidos gratuitamente, no site do Itaú Cultural. Confira os títulos:
Festival Arte como Respiro: segunda leva de curtas-metragens
Do dia 1º ao dia 15 de dezembro, estarão sendo exibidos on-line e gratuitamente curtas selecionados para o festival. Essa é a segunda leva de trabalhos do tipo a ser disponibilizada pelo evento. Os curtas foram divididos em nove categorias (Olhares para Dentro; Janelas; Reminiscências; Corpo Político, Corpo Presente; Femininas e Plurais; Poesias Concretas; Saberes Sagrados; Universos Oníricos; e Uma Pitada de Humor) e poderão ser acessados no site do Itaú Cultural.