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Bell Marques e Wesley Safadão farão live show no sábado (25)

Bruno & Marrone, Gabriel Gava e Sorriso Maroto também estarão agitando o dia pela internet; confira a programação

Publicado em 

10 jul 2020 às 19:12

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 19:12

Wesley Safadão durante live em Aquiraz, no Ceará
Wesley Safadão durante live em Aquiraz, no Ceará Crédito: Instagram/wesleysafadao

Lives Musicais 

Matheus e Kauan

Às 20h, no canal no YouTube da dupla

Bruno & Marrone

Às 21h30, no canal no YouTube da dupla.

Bell Marques e Wesley Safadão

Às 19h, nos canais dos artistas Bell Marques e Wesley Safadão no YouTube. As apresentações são uma realização do festival Fortal e trará os cantores em dois trios elétricos. O evento também irá contar com a participação de Léo Santana e a dupla Rafa e Pipo. 

Jorge e Mateus

Às 17h, no canal no YouTube da dupla. Transmissão do Hotel Royal Tulip, em Brasília.

Sorriso Maroto

Braza

Às 20h, no canal no YouTube do coletivo musical e no Music Box Brasil. O grupo está recebendo doações pelo site Sympla para se manter durante a pandemia e promover ações solidárias.

Danny Machado

Gabriel Gava

Adelmario Coelho

Michele Freire

No canal no YouTube da cantora, ainda sem horário definido.

Live Noite Alemã

Às 19h30, no canal no YouTube da banda Germanos. Com apresentação de Diego Araújo, apresentador do Em Movimento.

Samba Rei

Maria Rita

Cecitonio Coelho

Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Dalto.  

Festival Juntos Pela Vila Gilda

A partir das 16h, no canal no YouTube Blog n' Roll.  O projeto contará com mais de 200 artistas do Brasil e do exterior. Entre eles se destacam: Dinho Ouro Preto; O Teatro Mágico; Supla e Detonaltas.  A ação visa ajudar os moradores do Dique da Vila Gilda, em Santos

Música no Deck

Às 115h, no canal no YouTube da Rádio Mix Rio. O festival irá contar com apresentações de Gabriel Elias, Di Ferrero, Lary e 3030.  

Fábio Pinel Convida

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Ele irá fazer um bate-papo musical com Augusto Cordeiro. 

Elton John

Às 16h, no canal no YouTube do cantor. A live será composta pela transmissão do show de Elton no  Estádio do Flamengo, no Rio de Janeiro em 1995. 

Festival Plural

A partir das 16h, no canal no YouTube do evento. Programação de shows:  

Sandra de Sá

Às 14h, no perfil no Instagram @enquantoissoemwakanda

Flávio Venturini

Todxs Music Festival

Às 17h, no perfil no TikTok do festival. Com som dos Djs Dub Dogz, Samhara e RoofTime.

Elza Soares

Às 21h, no canal no YouTube da cantora. No repertório Jazz. 

Matogrosso e Mathias

Às 19h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação "Amigos do Trecho". 

Evento Literário

Lançamento do Livro Grão

Às 19h, no perfil no Instagram da autora Lilian Menenguci. Ela  vai interagir com o público explorando assuntos como a escrita criativa, o processo de produção do livro e a distribuição da obra. Alguns trechos da obra também serão apresentados. 

Teatro Online

Homem de Lata

Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 (normal); R$ 30 (duplo); R$ 50 (família); a venda no site Sympla.

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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