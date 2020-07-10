Bell Marques e Wesley Safadão farão live show no sábado (25)

Lives Musicais
Matheus e Kauan
Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
Bruno & Marrone
Às 21h30, no canal no YouTube da dupla.
Bell Marques e Wesley Safadão
Às 19h, nos canais dos artistas Bell Marques e Wesley Safadão no YouTube. As apresentações são uma realização do festival Fortal e trará os cantores em dois trios elétricos. O evento também irá contar com a participação de Léo Santana e a dupla Rafa e Pipo.
Jorge e Mateus
Às 17h, no canal no YouTube da dupla. Transmissão do Hotel Royal Tulip, em Brasília.
Sorriso Maroto
Às 15h, no canal no YouTube Samba Prime Oficial.
Braza
Às 20h, no canal no YouTube do coletivo musical e no Music Box Brasil. O grupo está recebendo doações pelo site Sympla para se manter durante a pandemia e promover ações solidárias.
Danny Machado
Às 19h, no canal no YouTube da cantora.
Gabriel Gava
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
Adelmario Coelho
Às 18h, no canal no YouTube do cantor.
Michele Freire
No canal no YouTube da cantora, ainda sem horário definido.
Live Noite Alemã
Às 19h30, no canal no YouTube da banda Germanos. Com apresentação de Diego Araújo, apresentador do Em Movimento.
Samba Rei
Às 13h30, no canal no YouTube do grupo.
Maria Rita
Cecitonio Coelho
Às 22h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. No repertório, músicas de Dalto.
Festival Juntos Pela Vila Gilda
A partir das 16h, no canal no YouTube Blog n' Roll. O projeto contará com mais de 200 artistas do Brasil e do exterior. Entre eles se destacam: Dinho Ouro Preto; O Teatro Mágico; Supla e Detonaltas. A ação visa ajudar os moradores do Dique da Vila Gilda, em Santos
Música no Deck
Às 115h, no canal no YouTube da Rádio Mix Rio. O festival irá contar com apresentações de Gabriel Elias, Di Ferrero, Lary e 3030.
Fábio Pinel Convida
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Ele irá fazer um bate-papo musical com Augusto Cordeiro.
Elton John
Às 16h, no canal no YouTube do cantor. A live será composta pela transmissão do show de Elton no Estádio do Flamengo, no Rio de Janeiro em 1995.
Festival Plural
A partir das 16h, no canal no YouTube do evento. Programação de shows:
Sandra de Sá
Às 14h, no perfil no Instagram @enquantoissoemwakanda
Flávio Venturini
Às 16h, no canal no YouTube do cantor.
Todxs Music Festival
Às 17h, no perfil no TikTok do festival. Com som dos Djs Dub Dogz, Samhara e RoofTime.
Elza Soares
Às 21h, no canal no YouTube da cantora. No repertório Jazz.
Matogrosso e Mathias
Às 19h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação "Amigos do Trecho".
Evento Literário
Lançamento do Livro Grão
Às 19h, no perfil no Instagram da autora Lilian Menenguci. Ela vai interagir com o público explorando assuntos como a escrita criativa, o processo de produção do livro e a distribuição da obra. Alguns trechos da obra também serão apresentados.
Teatro Online
Homem de Lata
Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 (normal); R$ 30 (duplo); R$ 50 (família); a venda no site Sympla.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.