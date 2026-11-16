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Educação

Nota do Enem abre portas para graduação no exterior; veja como usar

Universidades da Irlanda, Itália, Austrália e do Reino Unido aceitam a nota do exame; confira os documentos exigidos, prazos para 2027 e como funcionam as bolsas de estudo

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:06

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

16 nov 2026 às 10:06

Para os milhões de inscritos que encararam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dois últimos domingos, o foco imediato costuma ser o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou uma vaga nas universidades brasileiras. O que muita gente ainda não sabe é que essa mesma prova pode abrir portas para cursar a graduação fora do país, em destinos como Irlanda, Itália, Reino Unido e Austrália.


Mas atenção! A nota do Enem não funciona como um passe livre automático. De acordo com a agência de intercâmbio e educação internacional Student Travel Bureau (STB) Universidade, diferentemente do processo unificado no Brasil, cada instituição estrangeira tem as próprias regras de inscrição, que mudam conforme o país, o curso e até o semestre de entrada.


Nomes de peso do ensino superior europeu, como a Trinity College Dublin, na Irlanda, e a Università Cattolica del Sacro Cuore, em Milão, na Itália, já utilizam o desempenho no exame brasileiro em modalidades específicas de seleção.


"Cursos mais concorridos ou que exigem conhecimentos e habilidades específicas podem ter critérios adicionais de admissão. E uma candidatura bem preparada não depende apenas de boas notas, mas também do cumprimento de todas as exigências", explica a gerente do STB Universidade, Larissa Teles Rocha.

Larissa Teles Rocha explica como funciona o processo para aplicação em graduações no exterior
 Divulgação
Passo a passo

A primeira providência a ser tomada é mapear os destinos, as universidades e os cursos específicos que aceitam a prova brasileira, checando o regulamento de cada programa. Lembre-se de conferir quais edições da prova são válidas e os prazos de inscrição alinhados aos semestres letivos.


Como a seleção estrangeira exige um preparo antecipado, o estudante deve aproveitar os meses anteriores à divulgação da nota do Enem para estudar para os exames obrigatórios de proficiência no idioma (como IELTS ou TOEFL) e reunir um dossiê de documentos, que costuma incluir:


  • Histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio;
  • Cartas de motivação (onde você explica por que quer estudar ali) e cartas de recomendação (escritas por professores);
  • Currículo acadêmico e comprovantes de atividades extracurriculares;
  • Portfólio ou entrevistas, dependendo da graduação.


Algumas universidades do exterior podem exigir tradução juramentada e validação internacional.


Além da papelada, é necessário fazer um planejamento financeiro (somando as anuidades das faculdades e custos fixos de moradia, alimentação e transporte). Esse também é o momento de buscar bolsas de estudo e entender quais são os critérios de cada uma. 


Com o resultado do Enem em mãos, basta cruzar a pontuação obtida com as exigências das instituições pré-selecionadas e submeter a candidatura dentro do calendário e site de cada universidade.

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Do sonho de ser jogador de futebol, nasceu o sonho de ser fisioterapeuta em um grande clube. Aos 16 anos, o morador de Cariacica Jamil Abdala fez o Enem pela segunda vez e saiu da prova com planos consolidados para o terceirão.

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Como ficam os prazos para 2027?

Se o plano depende de bolsa de estudo, não basta se inscrever na graduação. Como a seleção acadêmica e a concessão de bolsas são processos independentes (e com calendários diferentes), o estudante precisa preencher um formulário para a vaga e outro específico para tentar o financiamento.


Os resultados oficiais costumam ser divulgados em janeiro ou fevereiro de 2027, mas, com o gabarito oficial ainda em novembro, já é possível ter uma ideia e simular a média geral.


Como muitas universidades do Hemisfério Norte seguem um calendário diferente e as inscrições são fechadas entre janeiro e maio para começar as aulas em agosto e setembro, confira o calendário do curso e da universidade específicos. Assim, é possível fazer uma organização pessoal com datas e prazos já definidos.

Para quem fez o Enem nessas últimas semanas e pretende iniciar uma graduação no exterior em 2027, o ideal é que o estudante comece a organização do histórico escolar, das cartas de recomendação e dos demais documentos exigidos nestes últimos meses de 2026.

Larissa Teles Rocha, gerente do STB Universidade

A nota do Enem dispensa a prova de inglês?

Não. Esse é um mito entre os brasileiros. O resultado do Enem comprova apenas o  desempenho acadêmico, mas as universidades precisam ter certeza de que o aluno conseguirá acompanhar as aulas e escrever trabalhos em outra língua. Por isso, testes de proficiência, como IELTS ou TOEFL, continuam sendo obrigatórios na maioria das inscrições.

Onde os brasileiros mais erram?

Para não deixar a oportunidade passar por falta de informação, a especialista destaca que um dos erros mais frequentes é presumir que existe uma regra única, achando que todas as universidades estrangeiras, ou mesmo diferentes cursos dentro da mesma instituição, avaliam a pontuação do Enem de maneira semelhante.


Outro erro recorrente é deixar a burocracia para a última hora, subestimando o tempo necessário para cumprir todos os requisitos. "Diferentemente do que acontece em muitos processos seletivos brasileiros, as candidaturas internacionais podem exigir várias etapas de preparação. Conhecer as exigências de cada universidade e se preparar com antecedência faz toda a diferença", afirma Larissa.

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