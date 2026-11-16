Nota do Enem abre portas para graduação no exterior; veja como usar

Para os milhões de inscritos que encararam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dois últimos domingos, o foco imediato costuma ser o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou uma vaga nas universidades brasileiras. O que muita gente ainda não sabe é que essa mesma prova pode abrir portas para cursar a graduação fora do país, em destinos como Irlanda, Itália, Reino Unido e Austrália.





Mas atenção! A nota do Enem não funciona como um passe livre automático. De acordo com a agência de intercâmbio e educação internacional Student Travel Bureau (STB) Universidade, diferentemente do processo unificado no Brasil, cada instituição estrangeira tem as próprias regras de inscrição, que mudam conforme o país, o curso e até o semestre de entrada.





Nomes de peso do ensino superior europeu, como a Trinity College Dublin, na Irlanda, e a Università Cattolica del Sacro Cuore, em Milão, na Itália, já utilizam o desempenho no exame brasileiro em modalidades específicas de seleção.





"Cursos mais concorridos ou que exigem conhecimentos e habilidades específicas podem ter critérios adicionais de admissão. E uma candidatura bem preparada não depende apenas de boas notas, mas também do cumprimento de todas as exigências", explica a gerente do STB Universidade, Larissa Teles Rocha.