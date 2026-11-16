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Segurança

Quaest: 92% dos brasileiros apoiam redução da maioridade penal de 18 para 16 anos

Levantamento também colheu opiniões sobre pena de morte, liberação do uso de maconha e uso de câmeras no uniforme de policiais

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 nov 2026 às 10:21

Pesquisa Quaest sobre perfil ideológico e valorativo dos grupos políticos, divulgada nesta segunda-feira (16), mostra que 92% dos brasileiros apoiam a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Pela mostra, 64% defendem pena de morte para crimes como estupro e homicídio e 92% são favoráveis ao uso de câmeras no uniforme de policiais.

De acordo com a pesquisa, 70% não concordam com a facilitação na compra e a posse de armas e 71% não apoiam a liberação do uso da maconha e a regulamentação deste comércio. Com relação à privatização de serviços de saúde e educação públicas, 64% dizem discordar e 28%, concordar.

Sobre o posicionamento político dos entrevistados, 48% dos brasileiros dizem que são conservadores e 23% progressistas, já 28% dizem que não são nem progressistas e nem conservadores. Sobre a identificação política, a pesquisa mostra que 32% afirmam serem independentes, 21% direita não bolsonarista, 19% lulista, 14% esquerda não lulista e 12% direita não bolsonarista

A pesquisa foi realizada com 2.004 entrevistados, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, ma margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

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