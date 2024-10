Candidatos à Prefeitura da Serra votam neste domingo (6)

Mais de 360 mil eleitores devem ir às urnas neste domingo (6) para decidir o cargo de prefeito no município da Serra

O maior colégio eleitoral do Espírito Santo, a Serra, tem 362.524 eleitores aptos para o pleito. No município, sete candidatos disputam o cargo de prefeito.

Wylson Zon (Novo)

"Apresentamos para a Serra um projeto de cidade e não um projeto político de poder. Realizamos uma campanha sem recursos do fundo partidário, mas feita com direcionamento e inteligência. Esta é a primeira vez que me candidato e estou muito agradecido pela forma calorosa com que fui recebido e pelas declarações de voto e apoio."

Weverson Meireles (PDT)

Pablo Muribeca (Republicanos)

"Exerci minha cidadania hoje, fizemos uma campanha limpa e estamos confiantes de que a Serra vai escolher a verdadeira mudança. Depois de 28 anos de alternância entre os mesmos dois grupos, chegou a hora de dar oportunidade para um novo caminho, com novas ideias e compromisso real com o povo serrano.”

Igor Elson (PL)

Audifax Barcelos (PP)

"Hoje é dia de colher os frutos que plantamos com amor, responsabilidade e comprometimento pelo bem-estar das pessoas e o desenvolvimento do nosso município. Sigo firme, aguardando o resultado das urnas, muito disposto a recolocar a Serra no caminho do crescimento com saúde de qualidade, educação, segurança e desenvolvimento econômico."