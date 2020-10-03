Volta do populismo fiscal deixa Brasil à beira do abismo

O pior é a falácia de sempre, cristalizada nos discursos. Diferentemente do que se prega, não faltam recursos no Brasil, falta gestão racional de um Estado faraônico, que persiste na manutenção de privilégios e no gasto não qualificado. É o momento de se reforçar as reformas, a administrativa em destaque, mas o governo prefere repetir o que comprovadamente deu errado. A nova matriz econômica não foi suficiente para mostrar que o populismo fiscal não leva a lugar nenhum? É um abismo cavado pelos próprios pés de quem deveria gerenciar com zelo o país.