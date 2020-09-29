Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo diz que não cede e que manterá Renda Cidadã como está
Substituto do Bolsa Família

Governo diz que não cede e que manterá Renda Cidadã como está

Mesmo com reação negativa do mercado, governo diz que pretende manter a proposta de financiamento do novo programa social com dinheiro do Fundeb e de precatórios

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 17:57
O presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (1)
O presidente Jair Bolsonaro observa o ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcos Corrêa/PR
Apesar de críticas e da reação negativa de investidores na segunda-feira (28), o governo pretende manter a proposta de financiamento do novo programa social, o Renda Cidadã, com base no dinheiro do Fundeb e de parte dos precatórios.
O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), tem dito nos bastidores que o programa vai como está e que o texto foi objeto de acordo com os demais líderes do Congresso, com a participação inclusive de integrantes da bancada da educação (a que mais se oporia ao uso da verba do Fundeb).
Pessoas próximas ao senador Márcio Bittar (MDB-AC) vão na mesma linha e afirmam que o trabalho neste momento é de conclusão do texto da PEC Emergencial, com a previsão de criação do programa assistencial como definido em reunião de Jair Bolsonaro com parlamentares nesta segunda (28).

LEIA MAIS SOBRE O RENDA CIDADÃ

Funchal: "Mercado dá alerta sobre Renda Cidadã, precisamos ver mensagem"

Bolsonaro pede sugestões a líderes partidários para financiar Renda Cidadã

TCU e Congresso veem tentativa de drible no teto em proposta do Renda Cidadã

Novo Bolsa Família: o que se sabe até o momento sobre o Renda Cidadã

Recursos do Renda Cidadã virão de precatórios e do Fundeb

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados