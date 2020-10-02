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Novo Bolsa Família

Marinho diz que Renda Cidadã sai por bem ou por mal e critica Guedes

Segundo relatos, Marinho criticou o ministro da Economia, ao dizer que ele é um grande vendedor, muito bom na macroeconomia, mas fraco em questões microeconômicas

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 17:50
Rogério Marinho
O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, repercutiu no mercado  Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
Um encontro do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, nesta sexta-feira (2), com analistas e economistas em São Paulo, repercutiu no mercado por causa de seu conteúdo contundente.
Segundo relatos, Marinho criticou o colega Paulo Guedes, ministro da Economia, ao dizer que ele é um grande vendedor, muito bom na macroeconomia, mas fraco em questões microeconômicas, listando as áreas tributária, previdenciária e a contabilidade pública.
O ministro do Desenvolvimento também deixou claro: o Renda Cidadã sai por bem ou por mal, segundo fontes que participaram do encontro. "A gente está tentando fazer da melhor forma possível. Estamos tentando manter o teto, mas há pressão para flexibilização", teria dito Marinho, citando renúncias fiscais e a tentativa de chegar a um resultado fiscal neutro.
A afirmação foi interpretado como uma disposição do governo de violar a regra do teto de gastos.
Em relação à versão divulgada por parte da imprensa de que o uso de recursos da educação e de precatórios para financiar o novo programa seria uma ideia de Marinho, o ministro do Desenvolvimento Regional disse aos investidores que trata-se de uma proposta de Guedes e que tem testemunhas disso.
A assessoria do ministro Marinho divulgou nota negando que ele tenha desqualificado "agentes públicos" na reunião com e destacando que a solução do governo para as famílias que dependem de auxílio respeitará as âncoras fiscais.

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Segundo, os mesmos relatos, Marinho, que já teve várias desavenças com Guedes desde que deixou seu cargo no ministério da economia para assumir o Desenvolvimento Regional, declarou que Guedes surpreendeu negativamente a ele e também a alguns parlamentares com quem tem discutido a pauta de reformas.
Os comentários são que Marinho disse também que Guedes é muito ruim de narrativa, se referindo ao vazamento de informações preliminares sobre o novo programa de transferência de renda que pode substituir o Bolsa Família, e questionou quem irá agora confiar no ministro da Economia após uma série de anúncios e mudanças de planos depois de reações negativas até do próprio presidente da República.
A narrativa é que Marinho afirmou ainda que o Renda Brasil vai sair e que cabe ao governo apontar os caminhos para viabilizá-lo, embora não haja no momento algo que se possa chamar de proposta oficial, segundo o ministro.
Em nota, a assessoria do titular do Desenvolvimento Regional afirmou que ele, em sua fala, destacou que o governo reconhece a necessidade de construção de uma solução para quem depende do auxílio emergencial "e que essa solução será resultado de um amplo debate com o Parlamento, em respeito à sociedade e às âncoras fiscais que regem a atuação do governo".
"Quem dissemina informações falsas como essas tem claro interesse em especular no mercado, gerando instabilidade e apostando contra o Brasil", diz a nota.

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