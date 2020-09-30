AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Guedes diz que precatório não será usado no Renda Cidadã
Ministério da Economia

Guedes diz que precatório não será usado no Renda Cidadã

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo vai honrar os seus compromissos e defende a fusão de programas sociais

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 16:41
Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de audiência pública virtual do Congresso
Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de audiência pública virtual do Congresso Crédito: José Cruz/Agência Brasil
ministro Paulo Guedes defendeu nesta quarta-feira (30) que o fluxo de pagamentos de precatórios seja reavaliado, mas afirmou que o governo não vai usar essa fonte para bancar o programa Renda Cidadã.
Nesta semana, após reunião com Guedes e o presidente Jair Bolsonaro, foi anunciado que o novo programa social seria financiado com a sobra de recursos que viria de uma limitação no pagamento de precatórios (dívidas do governo reconhecidas pela Justiça).
Em videoconferência para comentar os dados do emprego, Guedes demonstrou que há divergência em relação à medida, anunciada pelo relator do Orçamento de 2021, senador Márcio Bittar (MDB-AC). Segundo ele, o senador está fazendo os próprios estudos, enquanto a equipe econômica também faz avaliações sobre o programa.
"Se queremos respeitar teto, temos que passar lupa em todos os gastos, para evitar propostas de romper teto, de financiar programa de forma equivocada, que nunca foi nossa ideia", disse.
De acordo com o ministro, a fonte de recursos dos precatórios "não é saudável, limpa, permanente ou previsível".
"O programa Renda Brasil é uma consolidação de 27 programas, possivelmente com fontes adicionais. Não se trata de buscar recursos para financiar isso, muito menos recursos de uma dívida que transitou em julgado e que é líquida e certa, nós não faremos isso. Nós estamos aqui para honrar compromissos", disse.

Veja Também

Maia diz que Guedes interdita debate da reforma tributária

Guedes fala em "timing" político e sinaliza que desoneração é estudada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ES Gás assumiu a concessão da distribuição de gás natural canalizado no dia 1º de agosto
Mais uma mudança na diretoria da ES Gás
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/07/2026
Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados