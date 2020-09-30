Guedes diz que precatório não será usado no Renda Cidadã

Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de audiência pública virtual do Congresso Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Nesta semana, após reunião com Guedes e o presidente Jair Bolsonaro , foi anunciado que o novo programa social seria financiado com a sobra de recursos que viria de uma limitação no pagamento de precatórios (dívidas do governo reconhecidas pela Justiça).

Em videoconferência para comentar os dados do emprego, Guedes demonstrou que há divergência em relação à medida, anunciada pelo relator do Orçamento de 2021, senador Márcio Bittar (MDB-AC). Segundo ele, o senador está fazendo os próprios estudos, enquanto a equipe econômica também faz avaliações sobre o programa.

"Se queremos respeitar teto, temos que passar lupa em todos os gastos, para evitar propostas de romper teto, de financiar programa de forma equivocada, que nunca foi nossa ideia", disse.

De acordo com o ministro, a fonte de recursos dos precatórios "não é saudável, limpa, permanente ou previsível".