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Mansueto Almeida será economista-chefe no BTG Pactual

O economista ocupava cargo no governo federal desde 2016, na gestão Temer, e foi o único que permaneceu na equipe do ministro Paulo Guedes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 14:46

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 14:46

Mansueto Almeida
Mansueto Almeida deixou a secretaria do Tesouro Nacional no último mês  Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
O economista Mansueto Almeida, que deixou a secretaria do Tesouro Nacional no mês no passado, será sócio e economista-chefe do BTG Pactual.
Ele assumirá o posto em meados de janeiro de 2021, após cumprir o período de quarentena de afastamento do serviço público.
Mansueto havia sinalizado o plano de deixar o governo no fim do ano passado, mas com a crise causada pelo novo coronavírus, a confirmação ocorreu apenas em junho.
O economista ocupava cargo no governo federal desde 2016, na gestão Temer, e foi o único que permaneceu na equipe do ministro Paulo Guedes (Economia).
Mansueto tem uma longa trajetória no serviço público e foi funcionário de carreira do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).
Será, portanto, a primeira vez que o economista trabalhará para a iniciativa privada. No BTG terá a companhia do ex-colega de governo Eduardo Guardia.
Guardia assumiu a presidência da área de gestão de ativos do BTG em julho do ano passado, após ocupar o cargo de ministro da Fazenda (atualmente economia) até o fim do governo Temer.

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