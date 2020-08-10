Mansueto Almeida será economista-chefe no BTG Pactual

Mansueto Almeida deixou a secretaria do Tesouro Nacional no último mês Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

Ele assumirá o posto em meados de janeiro de 2021, após cumprir o período de quarentena de afastamento do serviço público.

Mansueto havia sinalizado o plano de deixar o governo no fim do ano passado, mas com a crise causada pelo novo coronavírus, a confirmação ocorreu apenas em junho.

O economista ocupava cargo no governo federal desde 2016, na gestão Temer, e foi o único que permaneceu na equipe do ministro Paulo Guedes (Economia).

Mansueto tem uma longa trajetória no serviço público e foi funcionário de carreira do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Será, portanto, a primeira vez que o economista trabalhará para a iniciativa privada. No BTG terá a companhia do ex-colega de governo Eduardo Guardia.