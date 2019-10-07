Opinião da Gazeta
Violência no trânsito é agenda tão relevante quanto a da segurança

Reduzir a carnificina nas ruas e nas rodovias é também uma meta urgente de civilidade,  o que depende de leis mais duras e de mais educação no trânsito

Publicado em 07/10/2019 às 05h00
Atualizado em 07/10/2019 às 05h01
Trecho da BR 262 na Região Serrana no Espírito Santo. Crédito: Ricardo Medeiros
Trecho da BR 262 na Região Serrana no Espírito Santo. Crédito: Ricardo Medeiros

A perda de uma vida no trânsito tem um efeito devastador para familiares e amigos. É um movimento abrupto, difícil demais de ser aceito. Acaba sendo tão sem cabimento quanto um assassinato, pela brutalidade e pela banalidade, mas ainda causa bem menos indignação na sociedade. Não deveria ser assim. A imprudência ainda é a marca maior dos acidentes. E, quando tragédias são provocadas por falhas de infraestrutura viária, tão comuns nas estradas brasileiras, há também responsabilidades envolvidas, pois são o resultado do descaso e da falta de empenho do poder público, seja como provedor, seja como fiscalizador.

As regiões Sul e Serrana do Estado são um exemplo de que em vias urbanas e rodovias há uma verdadeira barbárie em curso: em 2019, até o mês de agosto, o número de mortes no trânsito foi três vezes superior ao de homicídios dolosos.

É possível que se tente encontrar justificativas. Afinal, a criminalidade tende a ser mais feroz na Região Metropolitana, o que faz com que os acidentes de trânsito acabem sendo mais relevantes nessas regiões com menores concentrações urbanas, cortadas pelas duas grandes BRs que atravessam o Espírito Santo: a 101 e a 262. Mas é preciso ter uma noção menos simplista: o trânsito mata demais, e é preciso que se estabeleçam estratégias sérias de combate a essa violência, uma agenda tão importante quanto a segurança pública.

Como ressaltou o colunista Vitor Vogas, ao expor esses dados no último dia 3, enquanto gradativamente está havendo uma redução no número de homicídios no Estado, a violência no trânsito segue na ascendente. Reduzir a carnificina nas rodovias é também uma meta urgente de civilidade.

A rédea curta nas regras de trânsito é tão importante quanto os anseios, legítimos, por uma legislação penal mais dura. A irresponsabilidade ao volante carece de freios legais e também morais, com necessários investimentos em educação. Estradas modernas e sinalizadas são uma reivindicação inegociável, mas o comportamento do motorista também precisa começar a passar por um crivo ético.

