Testemunhas de violência contra a mulher precisam romper o silêncio

Os esforços para conter a violência contra a mulher, contudo, não podem se apegar a esses êxitos, requerendo vigilância constante do poder público. Além da legislação mais rigorosa e da disponibilização de canais de denúncias e apoio, a solução é acima de tudo estrutural, e o trabalho, contínuo. Combater o machismo arraigado à sociedade ainda é o maior dos desafios.

A violência contra a mulher não pode ser enfrentada com tantos tabus. Meninas devem ser educadas a impor limites, e meninos devem saber quais são eles. Qualquer agressão física, no ambiente familiar, deve ser tratada como caso de polícia, o que nem sempre é simples. E, principalmente, quem testemunha esse tipo de violência deve denunciar. Os vizinhos de Celina relataram, após o assassinato, que as agressões eram rotina na casa e, inclusive, ouviram seus gritos no dia em que foi morta. Ao chamar a polícia, é possível que se esteja salvando uma vida.