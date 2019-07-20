Sonhos de melhorias educacionais podem se realizar com boa gestão

Juliana Roshner com alunos da Escola Jones José do Nascimento. Crédito: Sedu/Divulgação

“A educação brasileira precisa voltar a sonhar.” A diretora da Escola Jones José do Nascimento, em Central Carapina, na Serra, confirmou com uma única frase que sabe mesmo reconhecer os desafios do seu ofício, após receber o prêmio nacional Educador Nota 10. Apesar da delicadeza da sentença, Juliana Roshner, desde 2016 à frente da instituição de ensino, mostra que não é dada a devaneios: foi com o pé no chão e gestão eficiente que ela conseguiu revolucionar o ensino, conquistando a confiança dos alunos e da comunidade.

A escola tinha tantos problemas de violência, indisciplina, vandalismo e baixa aprendizagem que servia como um microcosmo da educação no Brasil, na qual a falta de incentivos e perspectivas transforma tudo em deserto. Juliana não se deu por vencida: implantou o projeto “Gestando sonhos, alcançando metas!”, no qual primeiramente reorganizou o espaço físico, uma importante transformação para a acolhida dos estudantes. Avançou para o implantação de métodos de ensino mais práticos e se aproximou dos pais. Foi assim que conseguiu elevar a autoestima das crianças e dos adolescentes com a melhoria dos resultados nas avaliações externas.

O segredo da diretora foi a confiança num modelo de gestão mais humanizado, em um dos bairros reconhecidamente com mais problemas de criminalidade na Grande Vitória. Assim, uma escola que corria o risco de fechar conseguiu passar a se destacar como um exemplo de boas práticas educativas, e com resultados visíveis. O maior deles, certamente, foi ter feito nascer nos alunos orgulho da dedicação ao estudo, abrindo as portas para as oportunidades do futuro.

A qualificação profissional se planta desde o ensino fundamental, que merece especial atenção por ser determinante para a evolução estudantil. É o que vai garantir um país com profissionais mais qualificados e uma economia mais produtiva.

Este vídeo pode te interessar

E, como este jornal trouxe em sua manchete no domingo passado, é equivocada a noção de que mais investimentos necessariamente trazem melhores resultados. O que anda faltando é boa gestão, levando em conta a realidade do aluno. Essa foi a convicção da diretora Juliana Roshner, e os resultados estão registrados. A educação é o alicerce de todas as transformações estruturais necessárias para o desenvolvimento do país. É hora de sonhar e realizar.

A Gazeta integra o Saiba mais