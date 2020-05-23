Falta de liderança é o maior dos apagões brasileiros

Bandeira do Brasil: a falta de um debate público propositivo, sem radicalismo, tem adoecido um país Crédito: Pixabay

Foram episódios emblemáticos, que são janelas abertas para o vácuo de lideranças que se arrasta ao longo da década. A falta de um debate público propositivo, sem radicalismo, tem adoecido um país que não consegue encontrar saídas viáveis para salvar a economia, que já se encontrava em frangalhos antes da pandemia, e o consequente naufrágio social que se seguiu.

É assombroso que, como nação, o Brasil se encontre tão despedaçado pela falta de comprometimento público dos diferentes setores e pela ideologização rasteira. Não é somente na política que a liderança se mostra imprescindível, o poder econômico e a própria sociedade civil precisam dessa construção, cujo pilar fundamental é a educação. Só um povo com acesso pleno ao conhecimento é capaz de fazer as corretas distinções políticas, reconhecendo os perigos do populismo, venha de onde vier.

O “nós contra eles”, como é possível testemunhar atualmente, passeia por cores políticas antagônicas, mas é sempre muito conveniente aos desígnios autoritários. Mesmo que a sociedade seja plural, é possível construir uma agenda comum, capaz de estabelecer prioridades. Falta base política para que não haja mais tanto apego a salvadores da pátria, mas a confiança em líderes que promovam o diálogo, a articulação de boas ideias e propostas para a sua execução.