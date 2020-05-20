Lula avalia como positivo impacto do coronavírus sobre agenda liberal

Lula disse que "ainda bem" que o "monstro" do coronavírus surgiu, demonstrando a necessidade da presença do Estado Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

"O que eu vejo? Quando eu vejo os discursos dessas pessoas, quando eu vejo essas pessoas acharem bonito que 'tem que vender tudo o que é público', que 'o público não presta nada', ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado pode resolver isso, como foi a crise de 2008", afirmou Lula, se referindo à crise financeira global daquele ano.

O ex-presidente ainda citou o ex-presidente dos EUA Franklin Roosvelt, que comandou o país entre 1933 e 1945 - período em que ocorreu a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945).

"Você acha que ele [Roosevelt] estava preocupado com orçamento da União? Com déficit fiscal? Se o Tesouro ia falir ou não? Ele tinha que construir armas para vencer a guerra."

"Na guerra contra o coronavírus, eles não cumprem sequer a promessa de dar R$ 600 reais para as pessoas ficarem em casa e se protegerem", completou Lula, comparando o presidente dos EUA daquela época com Bolsonaro.

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