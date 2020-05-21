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Reunião

Maia avalia como positiva conversa com Bolsonaro e governadores

O presidente da Câmara disse que acredita que o recurso de 'socorro'  vai chegar para Estados e municípios muito em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 15:34

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 15:34

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concede entrevista coletiva sobre a atividade legislativa durante a crise causada pelo coronavírus
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concede entrevista coletiva sobre a atividade legislativa durante a crise causada pelo coronavírus Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a reunião da manhã desta quinta-feira, 21, com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e governadores foi "boa". Ele voltou a dizer que a questão do congelamento dos salários é uma questão simbólica também.
"Acho que o mais importante que é como eu tenho dito sempre, vamos ter queda de arrecadação e isso dificulta propor aumento", disse Maia. "Uma trava que apenas sinaliza para sociedade controle dos gastos públicos."
No período da manhã, em reunião por videoconferência, o Bolsonaro pediu a governadores que apoiem o veto que pretende fazer ao projeto de socorro a Estados e municípios para proibir que o funcionalismo tenha reajustes até o fim de 2021.
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O presidente disse que vai sancionar o projeto "o mais rápido possível", após "ajustes técnicos".
Maia afirmou que acredita que o recurso vai chegar para Estados e municípios em breve. "Nos próximos dias ou até o fim do mês", disse. "Não vejo problema na capacidade de transferência de recurso", disse.
Bolsonaro tem até o dia 27 de maio para sancionar o socorro aos Estados e municípios, com o veto à possibilidade de aumento salarial para o funcionalismo.
O deputado disse não ter ficado surpreso que a reunião tenha corrido com tranquilidade, apesar das divergências entre os governos federal e estaduais. "Se não fizéssemos uma reunião de convergência, sinalização seria a pior possível", comentou.
Maia voltou a defender o isolamento social como forma de preservar vidas durante a pandemia. Ele disse que a queda econômica deve ser igual entre os países pelo mundo, mas "quem preservou isolamento perdeu menos vidas". "Precisamos garantir estrutura de saúde que não entre em colapso", disse.

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