Ao dizer que acabou com a Lava Jato, Bolsonaro joga para a plateia

Mas fato é que o futuro da força-tarefa é incerto. Aras defende que a operação em Curitiba não tenha mais prorrogações a partir de janeiro, prazo inexequível para as mais de 300 investigações em aberto. A frente de São Paulo foi encerrada em setembro com indefinição sobre o rumo das apurações. A Lava Jato ainda não morreu, mas agoniza.

Apesar das dezenas de condenados e dos fartos recursos devolvidos aos cofres públicos, na casa do bilhão, a Lava Jato enfrenta sérias críticas - muitas justificadas, outras apenas convenientes - de punitivismo e parcialidade. A censura aos métodos empregados deve ensejar ações de correção de rumos e penalizações a eventuais excessos, mas não o fim da operação. Muito menos por membros do Executivo, que não devem ter qualquer ingerência sobre a matéria. A afirmação de que não há corrupção no governo só será plenamente crível se as instituições democráticas estiverem funcionando como manda o figurino, de maneira independente e harmônica.