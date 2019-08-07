Vídeo: a retomada do setor de petróleo e gás no Espírito Santo

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 22:30
- Atualizado há 6 anos
Novos investimentos devem alavancar o setor de petróleo e gás no Espírito Santo nos próximos anos. Algumas ações já começaram com o retorno da atividade de perfuração por empresas como a Shell. A companhia, aliás, já iniciou a produção em novos poços e pretende até fazer uma térmica no Estado, apostando no novo mercado de gás. Veja vídeo sobre as mudanças no setor.
Confira algumas matérias sobre o setor de petróleo e gás no Espírito Santo:
