Crescimento

Vídeo: a retomada do setor de petróleo e gás no Espírito Santo

Empresas voltam a investir no Estado

Novos investimentos devem alavancar o setor de petróleo e gás no Espírito Santo nos próximos anos. Algumas ações já começaram com o retorno da atividade de perfuração por empresas como a Shell. A companhia, aliás, já iniciou a produção em novos poços e pretende até fazer uma térmica no Estado, apostando no novo mercado de gás. Veja vídeo sobre as mudanças no setor.