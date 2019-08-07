Home
Vídeo: a retomada do setor de petróleo e gás no Espírito Santo

Vídeo: a retomada do setor de petróleo e gás no Espírito Santo

Empresas voltam a investir no Estado

Gazeta Online

Mikaella Campos

Editora do Núcleo de Reportagens / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 22:30

 - Atualizado há 6 anos

Novos investimentos devem alavancar o setor de petróleo e gás no Espírito Santo nos próximos anos. Algumas ações já começaram com o retorno da atividade de perfuração por empresas como a Shell. A companhia, aliás, já iniciou a produção em novos poços e pretende até fazer uma térmica no Estado, apostando no novo mercado de gás. Veja vídeo sobre as mudanças no setor.

Confira algumas matérias sobre o setor de petróleo e gás no Espírito Santo:

>Chegada de novas empresas vai aumentar produção de petróleo no ES

>Petróleo deve perder protagonismo em 10 ou 20 anos, diz secretário do IBP

>Nova estatal reduzirá preço de gás no ES e atrairá investimentos

>Queda no preço do gás deve destravar R$ 38 bilhões em projetos no ES

>Novo mercado de gás pode atrair investimentos de R$ 6,1 bi para o ES

