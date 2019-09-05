Home
Veja como ficou o centro de inovação no topo do prédio da Findes

Laboratório de Inovação, que fica na Reta da Penha, custou R$ 26 milhões e demorou 10 anos. Ideia original era construir um restaurante giratório