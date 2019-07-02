Home
>
Economia (BR)
>
Vale cai mais de 4% com parecer de CPI e derruba Bolsa

Vale cai mais de 4% com parecer de CPI e derruba Bolsa

A desvalorização da companhia, que compõe 9,7% do Ibovespa, levou o índice a recuar 0,72%, a 100.605 pontos