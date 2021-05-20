Uso do Pix já supera boleto, DOC e TED, diz Banco Central

Pix permite transações financeiras em segundos até para outros bancos Crédito: Banco Central/Divulgação

A utilização do Pix - o serviço brasileiro de pagamentos instantâneos - já supera a de outros meios de pagamentos mais antigos, como DOC, TED e boleto bancário. A constatação foi feita nesta quinta-feira, 20, pelo Banco Central por meio do documento "Pix: O novo meio de pagamento brasileiro".

Em operação desde 16 de novembro de 2020, o Pix registrava no fim de março, conforme o BC, 206,6 milhões de chaves - identificadores como e-mail, CPF, CNPJ, celular ou número aleatório, utilizados para o recebimento de recursos.