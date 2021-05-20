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Pagamento instantâneo

Uso do Pix já supera boleto, DOC e TED, diz Banco Central

Em operação desde 16 de novembro de 2020, o Pix registrava no fim de março, conforme o BC, 206,6 milhões de chaves

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:22
Pix
Pix permite transações financeiras em segundos até para outros bancos Crédito: Banco Central/Divulgação
A utilização do Pix - o serviço brasileiro de pagamentos instantâneos - já supera a de outros meios de pagamentos mais antigos, como DOC, TED e boleto bancário. A constatação foi feita nesta quinta-feira, 20, pelo Banco Central por meio do documento "Pix: O novo meio de pagamento brasileiro".
Em operação desde 16 de novembro de 2020, o Pix registrava no fim de março, conforme o BC, 206,6 milhões de chaves - identificadores como e-mail, CPF, CNPJ, celular ou número aleatório, utilizados para o recebimento de recursos.
No documento, o BC informou que entre novembro de 2020 e março de 2021 foram feitas 1 bilhão de transações por Pix, em um total de R$ 787,2 bilhões. "Comparando com outros meios de pagamento, nota-se que o uso do Pix vem crescendo a cada mês e já é maior que o uso de TEDs e de DOCs somados. Em março, a quantidade de Pix superou a quantidade de boletos liquidados", disse o BC.

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